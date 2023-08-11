الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف - الفيوم الجديد

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 4 أشخاص «3 سيدات وطفل» اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم الجديد بالقرب من مدخل قرية بهبشين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد بالقرب من مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 سيدات وطفل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: كامليا ذكي صادق 38 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات، وفاء محمد محمد 38 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مروان أحمد معوض 7 أعوام، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى حوالي 2 سم، عويسية محمد عبد الباسط 65 عامًا، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة، جميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.

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