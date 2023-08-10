الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بداية من السبت، فتح باب التظلم من نتائج دور ثاني الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

 

في ضوء توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023م، وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يومًا.

 

  من جهته أشار "محمد عبد التواب" وكيل الوزارة، إلى اجتماعه بمسؤولى الشئون المالية والإدارية وشؤون الطلاب ولجان النظام والمراقبة، حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع (أ) إدارات "بني سويف واهناسيا وببا" بينما يضم قطاع (ب) إدارات "الواسطى وسمسطا وناصر والفشن" للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

Advertisements

 

 حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد  قيمة التظلم "مبلغ  يتم تحديده عن كل مادة" بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد "من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية" على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع (أ) بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

 

جدير بالذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد اعتمد "أمس الأربعاء" نتيجة امتحان الدور الثاني  للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين، و76.14% للمنازل، بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4 و100%  للمهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني.

 

سقط بهم الونش، أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء عملهما بالهرم

السيطرة على حريق بمخزن أسفل عقار ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف اليوم جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

السيطرة على حريق بمخزن أسفل عقار ببني سويف

سقط بهم الونش، أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء عملهما بالهرم

مصرع وإصابة 3 في تصادم توك توك بدراجة بخارية ببني سويف

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية باروط ببني سويف

إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بقرية جبل النور ببني سويف

تحليل المخدرات يتسبب في إيقاف 23 موظفًا بينهم 16 سيدة بتعليم بني سويف

العثور على جثتين لشابين مجهولي الهوية بطريق ميدوم الواسطى ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يعتمد حركة التنقلات بين مديري الكليات

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

كولر يتحدث عن الصلاة وتكدس المرور بالقاهرة وعشوائية مواعيد المباريات

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

Advertisements

منوعات

المزيد

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

10 فوائد ذهبية للمواظبة على صلاة الفجر.. لن تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية