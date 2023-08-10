الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة في جنوب شرق آسيا‎

رئيس الصين،فيتو
رئيس الصين،فيتو

بدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، جولة في 3 دول من جنوب شرق آسيا باشرها في سنغافورة، على ما أفادت السفارة الصينية، في ظل تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي.

وسينتقل وانج، بعد ذلك إلى ماليزيا وكمبوديا خلال الجولة التي تستمر 3 أيام.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في سنغافورة الخميس، لوكالة "فرانس برس" وصول الوزير إلى الجزيرة.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أفادت الأربعاء بأن "الصين تأمل في تعزيز تواصلها الإستراتيجي مع هذه الدول الثلاث في جنوب شرق آسيا خلال هذه الزيارة".

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ويلتقي وانج يي، الذي أعيد إلى منصبه الشهر الماضي بعد إبعاد تشين جانج دون أي تفسير، وزيرة خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان ورئيس الوزراء لي هسيان لونج خلال الزيارة التي تستمر حتى الجمعة، وفق ما أوضح بيان من وزارة خارجية سنغافورة.

ويقوم الوزير بزيارته بعد وقوع حادث في نهاية الأسبوع الماضي في بحر الصين الجنوبي، إذ اتهمت السلطات الفلبينية خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها تنقل عتادًا لجنودها المتمركزين في جزيرة سيكند توماس التي تسيطر عليها مانيلا في جزر سبراتلي.

وحضت الصين بعد ذلك الفلبين على سحب سفينة معطلة أوقفتها عمدًا قبل عقدين في الجزيرة المرجانية المتنازع عليها.

وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تجري مفاوضات مع الصين حول مدونة سلوك تهدف إلى تسوية بؤر التوتر في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة عليه.

وتتنازع الصين والفلبين وكذلك فيتنام وبروناي وماليزيا السيادة على الكثير من الجزر والشعاب المرجانية في أرخبيل سبراتلي.

وتقيم سنغافورة، التي تمثل مركزًا ماليًّا مهمًّا في المنطقة، علاقات جيدة مع بكين وواشنطن.

ويتوجَّه وانج يي الجمعة إلى ماليزيا حيث أعلن رئيس الوزراء أنور إبراهيم أنه سيستقبله في ولاية بينانج، وفق ما أوردت صحيفة "ذي ستار" المحلية.

ويخوض رئيس الوزراء الماليزي حملة قبل انتخابات محلية السبت في ست ولايات.

ويختتم وانج يي جولته في كمبوديا، التي أصبحت من أبرز حلفاء الصين في المنطقة في عهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته هون سين وتلقت استثمارات صينية كبيرة.

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