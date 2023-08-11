الجمعة 11 أغسطس 2023
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اقتصاد

آخر تطورات سعر الدولار بعد نشر أسعار المستهلكين وتوقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم،
سعر الدولار اليوم، فيتو

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار، اليوم الجمعة، وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا معتدلا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسية عند 145 للدولار.

التعاملات الآسيوية المبكرة

وتراجع الين 0.10 بالمئة إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.

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وتدخلت اليابان في سبتمبر من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينا.

كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلا عن ذروة 15 عاما التي لامسها أمس الخميس عند 159.19.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات نشرت أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو، فيما زاد المؤشر 3.2 بالمئة في يوليو على أساس سنوي.

وأدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الخبراء بأن المركزي الأمريكي سيكون قادرا على إدارة «هبوط ناعم» للاقتصاد.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.078 بالمئة إلى 102.54، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0988 للدولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6534 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2684 دولار وارتفع 0.07 خلال اليوم ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

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