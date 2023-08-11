الجمعة 11 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مي فاروق تتألق في جولة المملكة وتطرب جمهور القصيم (صور)

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

شهدت مدينة القصيم ضمن فعاليات "جولة المملكة 2023” حفلًا غنائيا  أمس الخميس ١٠ أغسطس، والذي جمع معجبي الفن الطربي الأصيل في حفل جماهيري كبير في الصالة الرياضية بجامعة القصيم.

وافتتح الحفل بالفقرة الأولى بروح الطرب الأصيل مع الفرقة الموسيقية الكبيرة فرقة "كورال روح الشرق"
حيث بدأت الفقرة الثانية بروح الحماس بدخول سفيرة الفن الجميل الفنانة مي فاروق، حيث رحب الجمهور بدخول الفنانة على المسرح بصفقات معجبيها، وبدأ الحفل بعدة أغان بأدائها القوي الطربي وضمن الأغاني التي تغنت بها أغنية “اما براوه، على حسب وداد، ودارت الأيام، افتكرلك ايه، ألف ليلة وليلة، اسأل روحك”.

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كما أكملت الحفل الغنائي بالفن الطربي الجميل بحضور كم هائل من الجماهير 4000 في مسرح القصيم، حيث أكملت الحفل الغنائي للساعة الأخيرة صاحبة الإحساس الرائع التي أشعلت روح المسرح بأشهر أغاني الراحلة أم كلثوم.

 

حفل جدة

وكانت مي فاروق قد أحيت حفلًا في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي، ووجهت  عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" رسالة للمستشار تركي آل الشيخ وذلك تعقيبا على غنائها "يا حبيبتي يا مصر" في نهاية حفلها الذي أقيم مساء الجمعة 9 يونيو في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فاروق فيديو من غنائها "يا حبيبتي يا مصر" وعلقت عليه قائلة: "كل التقدير والحب اللي بلاقيه وسطكم.. ‏شكرًا معالي المستشار ⁧‫#تركي_آل_الشيخ‬⁩ من كل قلبي على هذا الإهداء لكل مصري وأتشرف إني أغني لبلدي وأصلي ⁧‫مصر العظيمة  في البلد العزيز جدا والغالي على قلبي ⁧‫ المملكة العربية السعودية". 

 

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