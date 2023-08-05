لقى شنطة مليانه دولارات، حكاية سائق من المنيا أعاد مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه مؤكدًا لـ فيتو: الراجل ردت فيه الروح لما شاف الفلوس ( فيديو وصور)

«الحلال حلو حتى لو قليل، واللي اتعود على الحلال عمره ما يبص لحاجة غيره».. كلمات قالها أحمد محمد عبد البديع، السائق الثلاثيني، ابن محافظة المنيا، الذي عثر على شنطة بها آلاف الدولارات وأموال مصرية.

في السطور التالية تسطر لكم «فيتو» قصة السائق التي كان من الممكن بالظروف الذي يمر بها أن يطمع في المبلغ خاصة بعد مرض نجله وشقيقته.

وقت العثور على الدولارات فئة الورقة 100 دولار

داخل منزل بسيط كمثل المنازل الريفية المعتاد رؤيتها في محافظة المنيا، وتحديدًا في قرية البرشا التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، يسكن أحمد محمد عبد البديع، سائق سيارة ربع نقل، هو وأفراد عائلته البسيطة، الذي من بينهم نجله الصغير الذي يعاني من أمراض القلب، حتى وصل به الحال لإجراء عملية قلب مفتوح، ناهيك عن شقيقته التي تعاني من أمراض الكلى المزمنة.

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فوجئ إبن البرشا، باتصال هاتفي من صاحب السيارة الأجرة، يؤكد له: يلا يا أحمد في مسافر جاي علي مطار القاهرة روح هاته، في صالة رقم 1، على الفور توجه أحمد إلى المطار وتبين له أن المسافر سيصل على الصاله 3.

وأثناء سيره ما بين الصالتين فوجئ بشنطة ملقاة على جانبي الطريق، بشكل فضولي أخذ «شنطة يد صغيرة»، وعندما قام بفتحها وجد بها آلاف الدولارات وعدد من المبالغ المصرية وهاتف محمول وجواز سفر.

والله أنا معدتش الفلوس بس كانت رزمة فئة مئة دولار، ومكتوب عليها 50 الف، على الفور حاولت التواصل مع صاحب الشنطة، وبكلمات على حد تعبيره، استكمل السائق مع فيتو، مضيفًا حاولت افتح الموبايل وتواصلت مع زوجته «كان اخر رقم هو رن عليه»، قال لها أنا معايا أمانة وعاوز صاحب التلفون يتواصل معايا، والحمد لله تواصلت معاه داخل المطار، أول ما شافني ردت فيه الروح.

وتابع قائلًا: قالي أطلب وخد اللى أنت عاوزه وانا تحت امرك، وكانت اجابتي عاوزك تدعي بس لابني وأختي بالشفا والحمد لله أنا ربنا هيراضيني بكرمه.

وفى نهاية حديثه مع "فيتو" وجه السائق أحمد محمد أحمد، رسالة قائلًا: إحنا ناس غلابه والله على قد حالنا وربنا هو بس أعلم بالظروف اللي الواحد بيمر بيها، بس الجنية الحلال احسن من الآلاف بالحرام وربنا يراضينا بحلاله عن حرامه.

وفى سياق متصل،قال عمر عبد العزيز الشهير بـ أبو أنس، أحد أهالي قرية البرشا، السائق أحمد محمد، معرف لدى الجميع من أهالى القرية بالأمانة وحسن الخلق وما فعله في تلك الواقعة هي شرف للمنيا عامة وملوي والبرشا خاصة، ويعتبر مثال مشرف لنا وللجميع.