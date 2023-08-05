الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو

لقى شنطة مليانه دولارات، حكاية سائق من المنيا أعاد مبلغا ماليا كبيرا لصاحبه مؤكدًا لـ فيتو: الراجل ردت فيه الروح لما شاف الفلوس ( فيديو وصور)

سائق المنيا يعثر
سائق المنيا يعثر على الآلاف الدولارات، فيتو

«الحلال حلو حتى لو قليل، واللي اتعود على الحلال عمره ما يبص لحاجة غيره».. كلمات قالها أحمد محمد عبد البديع، السائق الثلاثيني، ابن محافظة المنيا، الذي عثر على شنطة بها آلاف الدولارات وأموال مصرية.

 

 

 

في السطور التالية تسطر لكم «فيتو» قصة السائق التي كان من الممكن بالظروف الذي يمر بها أن يطمع في المبلغ خاصة بعد مرض نجله وشقيقته.

وقت العثور على الدولارات فئة الورقة 100 دولار 

داخل منزل بسيط كمثل المنازل الريفية المعتاد رؤيتها في محافظة المنيا، وتحديدًا في قرية البرشا التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، يسكن أحمد محمد عبد البديع، سائق سيارة ربع نقل، هو وأفراد عائلته البسيطة، الذي من بينهم نجله الصغير الذي يعاني من أمراض القلب، حتى وصل به الحال لإجراء عملية قلب مفتوح، ناهيك عن شقيقته التي تعاني من أمراض الكلى المزمنة.

Advertisements

فوجئ إبن البرشا، باتصال هاتفي من صاحب السيارة الأجرة، يؤكد له: يلا يا أحمد في مسافر جاي علي مطار القاهرة روح هاته، في صالة رقم 1، على الفور توجه أحمد إلى المطار وتبين له أن المسافر سيصل على الصاله 3.

وأثناء سيره ما بين الصالتين فوجئ بشنطة ملقاة على جانبي الطريق، بشكل فضولي أخذ «شنطة يد صغيرة»، وعندما قام بفتحها وجد بها آلاف الدولارات وعدد من المبالغ المصرية وهاتف محمول وجواز سفر.

والله أنا معدتش الفلوس بس كانت رزمة فئة مئة دولار، ومكتوب عليها 50 الف، على الفور حاولت التواصل مع صاحب الشنطة، وبكلمات على حد تعبيره، استكمل السائق   مع فيتو، مضيفًا حاولت افتح الموبايل وتواصلت مع زوجته «كان اخر رقم هو رن عليه»، قال لها أنا معايا أمانة وعاوز صاحب التلفون يتواصل معايا، والحمد لله تواصلت معاه داخل المطار، أول ما شافني ردت فيه الروح.

وتابع قائلًا: قالي أطلب وخد اللى أنت عاوزه وانا تحت امرك، وكانت اجابتي عاوزك تدعي بس لابني وأختي بالشفا والحمد لله أنا ربنا هيراضيني بكرمه.

وفى نهاية حديثه مع "فيتو" وجه السائق أحمد محمد أحمد، رسالة قائلًا: إحنا ناس غلابه والله على قد حالنا وربنا هو بس أعلم بالظروف اللي الواحد بيمر بيها، بس الجنية الحلال احسن من الآلاف بالحرام وربنا يراضينا بحلاله عن حرامه.

وفى سياق متصل،قال عمر عبد العزيز الشهير بـ أبو أنس، أحد أهالي قرية البرشا، السائق أحمد محمد، معرف لدى الجميع من أهالى القرية بالأمانة وحسن الخلق وما فعله في تلك الواقعة هي شرف للمنيا عامة وملوي والبرشا خاصة، ويعتبر مثال مشرف لنا وللجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

فرحتي بيه ما تتوصفش، مدرس فيزياء بالمنيا يمنح رابع الجمهورية سيارة هدية (فيديو وصور)

وفاة طفل إثر إصابته بأزمة قلبية في المنيا

زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة بمركزي ديرمواس وأبو قرقاص بالمنيا

تموين المنيا يضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الموافقة على توفيق أوضاع 79 كنيسة ومبنى خدميا بمراكز في المنيا

ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنيا عن مفهوم التطرف الفكري

ضبط 2 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء، وتحرير 105 محاضر بالمنيا

القافلة البيئية المتكاملة لجامعة المنيا توقع الكشف الطبي على 345 حالة بالعدوة

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية