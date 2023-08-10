مصرع شخص أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية 

لقي شخص، ظهر اليوم الخميس، مصرعه أسفل عجلات قطار في محافظة الإسماعيلية، خلال عبوره من إحدي الأماكن غير المخصصة، لعبور المواطنين قرب مدينة أبوصوير ونقل جثمانه إلي المستشفي.

إخطار بمصرع شخص

وتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد مصرع شخص أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق أمام قرية الواصفية.

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الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي بسيارة إسعاف إلي مكان الحادث نقلت جثة المتوفي إلي ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي فيما وصلت قوات الشرطة الي مكان الحادث لفحصه.

وأشارت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية عبور المتوفي من مكان غير مخصص لعبور المواطنين لحظة عبور أحد القطارات فصدمه وتوفي في الحال، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات التحفظ علي الجثمان.

التحفظ على الجثمان

وقررت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بالتحفظ علي الجثمان في ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات في الحادث.

وكلفت جهات التحقيق ضباط المباحث الجنائية بسرعة التوصل إلي هوية المتوفي وإبلاغ أسرته وانهاء التحريات حول الواقعة لتسليم الجثمان الي ذويه



وتبين إن المتوفي يدعي محمد أحمد محمد الدريس، يبلغ من العمر 25 عاما، مقيم بعزبة الورشة دائرة مركز أبوصوير.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف، وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا، وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.



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