الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

شوبير وفخري على رأس قائمة لاعبي الأهلي الأقل تسويقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي الفترة الماضية  33 مليون و150 ألف دولار بينما كانت الشهر الماضي 32 مليون و630 ألف دولار أي زادت القيمة أكثر من 500 ألف دولار.

وتعرض فيتو في التقرير التالي أقل اللاعبين من الناحية التسويقية وفقا لـ ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات وتسويق اللاعبين. 

أقل اللاعبين من حيث القيمة التسويقية في الأهلي  

  • حمزة علاء 50 ألف يورو.
  • كريم الدبيس، كوكا، محمد فخري 100 ألف يورو.
  • رأفت خليل، مصطفي شوبير 150 ألف يورو.
  • صلاح محسن 200 ألف يورو.
  • عمار حمدي 250 ألف يورو.

 

 

 

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

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وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الأفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الأفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل.

الأهلي ينتظر عودة معلول إلى القاهرة لفتح ملف تمديد عقده

ينتظر مسئولو الأهلي عودة التونسي علي معلول من بلاده إلى القاهرة للانتظام في مران الفريق من أجل فتح ملف تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويرغب الأهلي في تمديد عقد معلول موسم إضافي مع تعديل عقده الحالي الذي يتبقى فيه موسم واحد وهو الموسم القادم. 

 

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الأهلي القيمة التسويقية للنادي الاهلي مصطفي شوبير محمد فخري صلاح محسن

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