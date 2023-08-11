جامعة عين شمس تعلن فتح التقديم للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي العربي
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه
۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.
جامعة عين شمس تعلن فتح باب التقديم للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي العربي
يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.
هذا وتتضمن "جائزة التميز الحكومي العربي" (١٥ جائزة) تشمل جوائز مؤسسية وجوائز فردية، حيث تضم الجوائز المؤسسية جوائز رئيسية لأفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وجوائز فرعية لأفضل مبادرة / تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير قطاع الصحة، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، بينما يتم تخصيص الجوائز الفردية لأفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، فضلًا عن افضل موظفة حكومية عربية.
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