بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومصنع بيدو لتبادل الخبرات العملية

وقعت جامعة طيبة التكنولوجية، والشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم مصنع "بيدو"، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية بين المؤسسات العلمية والصناعية، ووقع البروتوكول عن الجامعة، الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، بصفته رئيسا وممثلا، وعن الشركة، المهندس محمد سامي المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات المتنوعة بين الطرفين، وبما يحقق التكامل بينهما في القدرات البحثية وكذلك التسويقية والإنتاجية لكل منهما، وكذلك القيام بتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع وذلك من خلال التأهيل والتدريب المستمر لطلبة الجامعة بالشركة، لتخريج جيل جديد من الطلاب لديه القدرة والدافع لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل، من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

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وينص البرتوكول على؛ تقديم جامعة طيبة التكنولوجية الدعم الفني والتكنولوجي والاستشارات الإدارية في مجال التعليم والتدريب، وتجهيز المعامل والورش الخاصة، وفي المقابل تشارك الشركة المصرية مصنع "بيدو"، في عمل المشاريع التنفيذية المشتركة والتي تتضمن شراكات بحثية وتصميمية وتنفيذية (صناعية)؛ بحيث تمثل الشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم مصنع "بيدو" الظهير الصناعي البحثي لتلك المشروعات مع الجامعة، وذلك فيما يتعلق بالمشروعات الحكومية والقومية والقطاع الخاص، من حيث التصميم والتنفيذ في إطار شراكة بحثية صناعية شاملة طويلة الأمد.

كما اتفق الطرفان على تيسير مصنع بيدو، التدريب لخريجي الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس، وكذا عقد أربع ورش عمل سنويا لطلاب الجامعة عن الصناعة والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة، التعاون معا في تنفيذ بحوث مشتركة لها مردود اقتصادي وتتبنى حل مشكلات حقيقية في المصنع من خلال فريق بحثي صناعي محدد المهام.

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدا أن مؤسسة BEDO، تعد نموذجا صناعيا مصريا مشرفا في مجالات الإبداع والابتكار، لسعيها دائما للمساهمة والاهتمام بالتطوير والوصول إلى الجامعات التكنولوجية في أنحاء الجمهورية، للنهوض بالتعليم الهندسي والتكنولوجي، وربط التعليم الأكاديمي بالقطاع الصناعي.

وفي المقابل أكد محمد سامي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة BEDO، أن المؤسسة سعيدة بتوقيع هذا البروتوكول، والذي يمثل خطوة مميزة لتطوير وتوسيع التعليم التكنولوجى فى مصر، معربا عن تفاؤله بدفعات التعليم التكنولوجي لدى أبناء صعيد مصر، لما يتميزون به من تفكير إبداعي وتعليم متميز.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أجرى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، جولة داخل الشركة المصرية لتطوير تكنولوجيا التعليم - مصنع "بيدو"، واستمع لشرح من المهندس محمد سامي المدير التنفيذي للمؤسسة، للتعرف على منتجات المصنع، ومراحل الانتاج، إذ تقوم الشركة بإنتاج 1200 منتج فى مجال تصميم وتصنيع المعدات الهندسية التعليمة، وبرامج التدريب التقني الإلكترونية، وفي الختام، كرمت الشركة؛ الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، وأهدته درع الشركة.

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