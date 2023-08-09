الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

عرض جثتين عثر عليهما داخل بئر مياه بمزرعة بالعياط على الطب الشرعي

العثور على جثتين،
العثور على جثتين، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث العثور على جثتين لشخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمدينة العياط، وأمرت بعرض الجثتين علي الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لمعرفة هوية المترددين عليه.

 

العثور على جثتين داخل بئر بالعياط

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل بئر مياه فى مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

Advertisements

 

وتمكن قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المزرعة والعاملين بها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

العثور على جثة شخص بمنشأة القناطر

وفي حادث آخر، شهدت منطقة منشأة القناطر  حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة العثور على جثتين داخل بئر بالعياط الادارة العامة لمباحث الجيزة مركز شرطة العياط العياط

مواد متعلقة

جثة شخص ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين بمنشأة القناطر

العثور على جثة فتاه مقطعة لأجزاء في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

الشركة الشرقية للدخان: علبة السجائر الكليوباترا بـ 24 جنيه

حقيقة طلب أحمد فتوح فسخ التعاقد مع الزمالك

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

سعر كتاب المعاصر 850 جنيها، والأهالي يستغيثون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أبرزها إنشاء رقم قومي لكل عقار، 7 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أحمد عيد يرد على نجل مرتضى منصور: هي البطولات وقف القيد وبيع النجوم

سعر جرام الذهب بمنتصف اليوم الأربعاء، المؤشر العالمي للمعدن الأصفر 9-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-8-2023 في نهاية التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أهم جنسيات السائحين الوافدين إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زراعة الفل فى المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الأموال

هل الأم غير ملزمة بإرضاع طفلها؟ رد حاسم من أمين الفتوى

ادع بها وقتما شئت، من أدعية وأذكار النبي الكريم الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية