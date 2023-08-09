عرض جثتين عثر عليهما داخل بئر مياه بمزرعة بالعياط على الطب الشرعي

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حادث العثور على جثتين لشخصين داخل بئر مياه في مزرعة بمدينة العياط، وأمرت بعرض الجثتين علي الطب الشرعي لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لمعرفة هوية المترددين عليه.

العثور على جثتين داخل بئر بالعياط

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مركز شرطة العياط يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل بئر مياه فى مزرعة بمنطقة جبل برنشت بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

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وتمكن قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صاحب المزرعة والعاملين بها وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شخص بمنشأة القناطر

وفي حادث آخر، شهدت منطقة منشأة القناطر حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الطريق العام بمدخل قرية القطا بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من عمره، لا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.