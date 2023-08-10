الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

للسعودية أم أمريكا، نيمار يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا، فيتو
نيمار دا سيلفا، فيتو

كشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات عن وجود اتفاق بين اللاعب البرازيلي  نيمار جونيور وإدارة  باريس سان جيرمان عن الانفصال خلال موسم الانتقالات الحالي.

وطلبت إدارة الفريق الباريسي من وكيل نيمار عن البحث عن عروض مقدمة للاعب خلال انتقالات يونيو، حيث لم يعد البرازيلي ضمن أولويات الفريق الفرنسي في المرحلة المقبلة.

وواصل رومانو قائلا “ أن الواجهة المحتملة للاعب هي الدوري السعودي أو الأمريكي وحتى الآن يعتبر برشلونة الإسباني خارج السباق " 

Advertisements

 

 

الهلال السعودي يرصد مبلغا ماليا ضخما لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تمسك نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الهلال أبدى استعداده لدفع 200 مليون يورو لضم نيمار.

وأشارت الصحيفة السعودية أن الهلال رصد مبلغ 200 مليون يورو مقابل شراء عقد اللاعب وراتبه  لمدة ثلاث سنوات.

كشفت صحيفة برازيلية، عن مفاجأة مدوية بشأن هجوم نادي الهلال، خلال الموسم القادم.

ووضعت صحيفة "TNT" البرازيلية، صورة تجمع نيمار ومالكوم وميشايل على غلافها اليوم الأربعاء، حيث جاء العنوان كالتالي:"هل تخيلت هذا الثلاثي معا".

 

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

ويدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

فيما كشفت إذاعة مونت كارلو أن البرازيلي نيمار ضمن 5 لاعبين طالبهم باريس سان جيرمان، بالبحث عن أندية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، كشف حقيقة اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من العودة إلى النادي الكتالوني، بعد إبلاغه ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وأكد نائب رئيس برشلونة في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردا على شائعات عودة نيمار: "أقول نفس الشيء الذي قلته في جولة الولايات المتحدة عندما سألتني عن مبابي، لست هنا لنشر الشائعات".

وأضاف رافا يوستي: "برشلونة يبذل قصارى جهده لتسجيل جميع اللاعبين الذين لم يتم تسجيلهم، نحن نعمل حتى يتم تسجيل الجميع قريبًا، ونعمل حتى يتم تسجيلهم بحلول يوم الأحد".

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل سيرجي روبرتو ورونالد أروخو وأليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا وماركوس ألونسو، والذين تم تجديد عقودهم مؤخرًا، ولا الصفقات الثلاثة الجديدة أوريول روميو وإينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان، ولا العائدون من الإعارة، عبد الصمد الزلزلولي، ولينجليه، وديست.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، بملاقاة خيتافي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيمار باريس سان جيرمان الدوري السعودي الهلال السعودي مبابي

مواد متعلقة

الهلال السعودي يرصد مبلغا ماليا ضخما لضم نيمار

تقارير عقوبات في انتظار باريس سان جيرمان بسبب نيمار

باريس سان جيرمان يدرس فسخ عقد نيمار لهذا السبب

من بينهم نيمار، ثلاثي مرعب للهلال السعودي

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية