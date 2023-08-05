فريق أوروبي كبير يزاحم مانشستر يونايتد على التعاقد مع سفيان أمرابط

دخل فريق أوروبي كبير، دائرة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، خلال ميركاتو هذا الصيف.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، بأن سفيان أمرابط على أعتاب الانتقال لفريق مانشستر يونايتد، لكن الأخير لم يتفق مع فيورنتينا على قيمة الصفقة حتى الآن.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ جدد اهتمامه بالحصول على خدمات سفيان أمرابط، مما يهدد انتقال اللاعب للشياطين الحمر.

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وأشارت إلى أن سفيان أمرابط يتواجد ضمن القائمة المختصرة لأهداف بايرن ميونخ، بسبب حاجة البافاري إلى لاعب وسط جديد.

ونوهت الشبكة أن مانشستر يونايتد يواجه أزمة في صفقة أمرابط، لأنه بحاجة لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين قبل ضم المغربي، بعدما أنفق الكثير للتعاقد مع ماونت وأونانا وراسموس هويلند.

وذكرت أن بايرن ميونخ أكثر جاهزية لضم سفيان أمرابط، لأنه لا يواجه نفس مشاكل مانشستر يونايتد ولا يحتاج لبيع أي لاعب قبل حسم الصفقة.

موقف سفيان أمرابط من العروض

علق المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا، على الأنباء التي ربطته بمغادرة صفوف الفيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النجم المغربي ارتبط بالانتقال لبرشلونة في ميركاتو الشتاء الماضي، لكن يدخل بقوة ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال أمرابط في تصريح نقله فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لا أعرف ما إذا كنت سأغادر، ربما أبقى في فيورنتينا".

وأشار رومانو إلى أن موقف أمرابط لا يزال معلقا ودون تغييرات حتى الآن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في ضمه.

وشدد على أن المحادثات مستمرة حتى الآن من جانب اللاعب، موضحا في الوقت ذاته، أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الآن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا.

وأصر فابريزيو على أن التقارير الصحفية التي أفادت بوجود عرض رسمي من يونايتد لضم أمرابط "كانت سابقة لأوانها".