مرفق الكهرباء: انخفاض الأحمال على الشبكة و10650 ميجاوات زيادة في الإنتاج
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء واصلت الانخفاض، لليوم الثالث على التوالي، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن أقصى الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء اليوم الخميس تم تسجيله 34 ألفا و800 ميجاوات، بانخفاض 400 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية التي سجلتها الشبكة أول أمس الثلاثاء والتي وصلت إلى 35 الفا و200 ميجاوات.
تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء
وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت اليوم الأربعاء زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 10 آلاف و650 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.
وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة، تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.
خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات
وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.
وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.
جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط
خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر
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