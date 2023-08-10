الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مرفق الكهرباء: انخفاض الأحمال على الشبكة و10650 ميجاوات زيادة في الإنتاج

شبكة الكهرباء،فيتو
شبكة الكهرباء،فيتو

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء واصلت الانخفاض، لليوم الثالث على التوالي، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة.

 

 

وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أن أقصى الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء اليوم الخميس تم تسجيله  34 ألفا و800 ميجاوات، بانخفاض 400 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية التي سجلتها الشبكة أول أمس الثلاثاء والتي وصلت إلى 35 الفا و200 ميجاوات.

Advertisements

تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت اليوم الأربعاء زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 10 آلاف و650 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.

وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات  نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة، تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

وأعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحمال الكهربائية الشبكة الموحدة للكهرباء انخفاض درجات الحرارة تخفيف الأحمال الكهربائية تخفيف الأحمال الكهربائية علي شبكة الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات جداول مواعيد انقطاع الكهرباء محافظة الشرقية محافظة الجيزة مرفق جهاز تنظيم الكهرباء

مواد متعلقة

هيئة تنشيط السياحة تنظم فعالية توعوية للأطفال بقصر الأميرة خديجة بحلوان

انتهاء تثبيت 70% من الآثار الثقيلة بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال ترميم وتطوير مسجد سليمان باشا الخادم

مرفق الكهرباء: 11300 ميجاوات زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك

غرفة شركات السياحة تعلن موعد فتح باب وتفويج رحلات العمرة

بدء تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية بقصر البارون ومتحف المركبات الملكية

السياحة والآثار تنظم رحلات للفائزين بمسابقة ثقافة بلادي لزيارة المعالم السياحية

مرفق الكهرباء: استمرار تخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10300 في الإنتاج

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أخبار الرياضة اليوم: تجاهل اتحاد الكرة للتؤام.. صفقة جديدة لبيراميدز.. وناشئو اليد يشرفون مصر في المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية