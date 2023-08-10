رامي جمال لـ"فيتو": هنزل جرعة مكثفة من الأغاني الدرامية

أكد الفنان رامي جمال أنه يستعد لطرح مجموعة أغاني جديدة، تنتمي إلى نوعية الدراما وذلك خلال الفترة المقبلة بعد طرحه لأغنيته الجديدة “حكايتنا منهية”، مساء اليوم، على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”.

وأضاف رامي جمال في تصريح خاص لـ"فيتو": “هنزل جرعة مكثفة من أغاني الدراما خلال الفترة اللي جيا أتمني أن تنال إعجاب الجمهور”.

وطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان “حكايتنا منهية” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة

أغنية رامي جمال الجديدة “حكايتنا منهية” من كلمات محمد أبو نعمة ومن ألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي نابولسي.

أغنية رامي جمال الجديدة

وكان الفنان رامي جمال طرح منذ أيام أغنيته الجديدة “يلا بينا” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

مسيرة رامي جمال الفنية

بدأ رامي جمال مسيرته الفنية كملحن وتعاون مع العديد من المطربين ومن أبرزهم مصطفى قمر وفضل شاكر وتامر عاشور وغيرهم من النجوم الأخرين، وانطلقت مسيرته الفنية الحقيقية كمطرب في عام 2011 بعد أطلاق أول ألبوم غنائي له بعنوان “ماليش دعوة بجد” والذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، كما أن أغنية “يا بلادي” التي قدمها رامي جمال ضمن أحداث ثورة 25 يناير حققت نجاحا كبيرا للغاية ونالت شهرة واسعة.

وفي عام 2013 أطلق رامي جمال ثاني ألبوماته الغنائية والتي تحمل عنوان “فترة مش سهلة” وحققت أيضا نجاحا كبيرا بين الألبومات الأخرى وقتها، وفي رصيد رامي جمال حتى الآن 6 ألبومات غنائية وأخرهم أغنية يستاهل بوستين.

جوائز رامي جمال

وحصد رامي جمال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، ومن أبرزهم جائزة أفضل فنان شامل من مهرجان نجم العرب في عام 2020.

زواج رامي جمال من ناريمان

وفي عام 2014 تزوج المطرب والملحن رامي جمال من المطربة المعتزلة ناريمان.

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي أعلنت ناريمان انفصالها عن زوجها رامي جمال وسرعان ما عادوا الثنائي لبعضهما البعض مرة أخرى.

وأعلنت المطربة المعتزلة ناريمان في العام الماضي، عودتها لزوجها المطرب رامي جمال وذلك من خلال نشرها مجموعة مقاطع فيديو برفقته، من خلال خاصية “الإستوري” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقال رامي جمال من خلال الفيديو الذي نشرته زوجته ناريمان: "يا جماعة أنا أول مرة أشوف علاقة ربنا مبارك فيها يعني الناس كلها زعلانة إني إحنا زعلنا من بعض، وأنا بقولكوا وبقول لها إنها حبيبتي وعادي نزعل عادي وننفعل عادي بس إن شاء الله ربنا يبارك لنا في بعض بدعواتكم بقى، وأنا لاقيت إن أبغض الحلال عند الطلاق وأنا ما بعملش حاجة بغيضة".

وعلقت المطربة المعتزلة ناريمان، وقتها على عودتها لزوجها المطرب رامي جمال وقالت في تصريح سابق لـ فيتو: "كانت ساعة شيطان ولكنها عدت الحمد الله"، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الخلاف الذي حدث ولا طريقة حله.

مرض رامي جمال

ومن المعروف أن المطرب رامي جمال أصيب في عام 2019 بمرض البهاق الأمر الذي جعله يفكر في الاعتزال وقتها.

في عام 2019 فاجأ الفنان رامي جمال جمهوره بدراسته اعتزال الغناء بسبب إصابته بمرض جلدي في وجهه، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب رامي: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي، وبالكشف عرفت أنه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وتابع: "رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت أن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقول لي هتتعامل إزاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما اشوف طريقة أخفيه بيها لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".