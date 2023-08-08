الصراع يزداد بين اتحاد الكرة والأندية بسبب دوري المحترفين.. رفض لضغط مجلس علام وتصعيد الأمر.. وجمهورية شبين: الاتحاد مليء بـ"العنجهية"

اتحاد الكرة، احتدم الصراع بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني والثالث بعد إعلان اتحاد الكرة رسميًا تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم الجديد.

افتكاسات اتحاد الكرة

وواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قراراته العشوائية غير المدروسة، بعدما كشف عن نظام الصعود والهبوط من القسمين الثاني والثالث إلى الدوري الممتاز.

وخلال جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة مع عدد من أندية القسمين الثاني والثالث، تم الاتفاق بين المجتمعين على أن يتأهل فريقين مباشرة من دوري القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتأهل فريق واحد فقط من دوري القسم الثاني ب (دوري القسم الثالث) إلى الدوري الممتاز، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم حول العالم.

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انسحاب دكرنس من دوري المحترفين

وهدد الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس أحد أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة المصري، بتقديم استقالته من رئاسة النادي، إلى جانب انسحاب ناديه من دوري المحترفين “القسم الثاني أ” في حال إصرار اتحاد الكرة على تطبيقه في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب الخضر إبراهيم على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعليقا على تسريبات خرجت من اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ممثلي عدد من أندية الجمعية العمومية.

رئيس نادي دكرنس يهدد بالإستقالة، فيتو

دكرنس يهدد بالانسحاب من الدوري

كتب الخضر إبراهيم "هالنا ما نما إلى علمنا من قرارات مسربة من اجتماع #اتحاد_الكرة المنعقد الآن بشأن مسابقة دوري المحترفين والتي نرفضها جملة وتفصيلًا، وهى تؤكد على وجود شبهة مجاملات فى تلك القرارات المزمع اتخاذها والتي لا تنم إلا عن فقدان الحيادية فى اصدار القرارات والتخبط فى إدارة المنظومة الكروية.. وأؤكد أننا نتدارس فيما بيننا اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال صدق تلك التسريبات وأولها هو #انسحاب #نادى_دكرنس_الرياضى من مسابقة الدوري واستقالتي من رئاسة مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى واستقالة أعضاء مجلس الإدارة، اعتراضا على ما يتخذه اتحاد الكرة من قرارات عشوائية، كما أن أندية أخرى متضامنة ستتخذ قراراتها فى هذا الشأن أيضا.

وفي النهاية ما زال يحدونا الأمل ألا تكون تلك القرارات المسربة هي القرارات التى سينتهى إليها اتحاد الكرة والتى ستؤدى إلى عواقب وخيمة على الكرة المصرية.

جمهورية شبين: هناك أمور غامضة من جانب اتحاد الكرة

وأبدى عصام شعبان، المدير الفني لفريق جمهورية شبين غضبه من قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، وتجاهل مطالب أندية القسم الثاني واعتراضها على تطبيق أو تغيير شكل المسابقة بداية من الموسم المقبل.



وقال شعبان: إن قرار اتحاد الكرة يشوبه" العنجهية " بإجبار أندية القسم الثاني للرضوخ إلى رغبة مسؤولي الجبلاية.



وتابع شعبان أن أندية القسم الثاني تعاني من الأزمات المادية الطاحنة وهو الأمر الذي يثير علامات التعجب بسبب أن اتحاد الكرة رفض أن يقدم حلول لأندية القسم الثاني، وأن كل ما يهم مسؤولي الجبلاية هو تطبيق دوري المحترفين دون دراسة الأمر أو وضع آليات للأندية التي تعاني من الأزمات المادية.

رئيس نادي أسوان: سنتخذ إجراءات قانونية ضد الجبلاية

أكد الشافعي صالح،رئيس نادي أسوان، أن أندية القسم الثاني قررت التصعيد ضد قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.

وقال الشافعي: إن أندية القسم الثاني ستستمر في التصعيد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوق الأندية بكافة الطرق المشروعة وأنه لا يتحدث بشكل فردي خاصة وأن فريق أسوان غير متضرر لافتا أن تدخله وتضامنه مع أندية القسم الثاني لأن وجهة نظر تلك الأندية صحيحة مؤكدًا أنه لابد أن تعود المسابقة بنظامها المعتاد، موضحا أن المطالبة بهذا الأمر لا يقلل من وطنية رؤساء تلك الأندية.

أصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتص ليل اليوم الثلاثاء.

وجاء مضمون البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي:

بيان

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:



- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.



- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".



- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.



- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.



- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.



- تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، فيتو

جمال علام يطير للسعودية

يتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، غدًا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مباريات الدور قبل النهائي والنهائي بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” بدعوة من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم .

كما يشارك رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه تطبيق دوري المحترفين رسميًّا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.