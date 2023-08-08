الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

غزل المحلة يعلن عدم الموافقة على نظام الصعود من دوري المحترفين للممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة

دوري المحترفين، أرسل نادى غزل المحلة خطاب رسمى إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم بالاعتراض على نظام الصعود إلى الدورى الممتاز الموسم المقبل عقب المشاركة في دوري المحترفين هذا الموسم فى نسخته الأولى.

وقام أسامة خليل بأجراء اتصال هاتفي برئيس رابطة الأندية  أحمد دياب وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم للاعتراض على هذا النظام وعدم المساواة بين الأندية.

و أشار أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن هناك اجتماع اليوم لجميع رؤساء الأندية التى سوف تشارك فى دورى المحترفين الموسم المقبل ورفض بعض الامور.

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وأصدر اتحاد الكرة المصري  بيانًا رسميًّا، يكشف فيه أبرز الملفات التي تمت مناقشاتها خلال اجتماع المجلس الذي عقد أمس الإثنين، واستمر حتى منتص ليل اليوم الثلاثاء.

وجاء مضمون البيان الصادر عن اتحاد الكرة على النحو التالي:

بيان اتحاد الكرة 

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني والثالث، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي:


- ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني والثالث، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وسوف يتم إخطار الجهة الإدارية بذات التقرير.
 

- وافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولى "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".
 

- اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقًا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.
 

- إضافة شرط رعاية نادٍ شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي نادٍ جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم.
 

- تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية.
 

-  تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

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