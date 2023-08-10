رضوى الشربيني تعود لتقديم "هي وبس"

رضوى الشربيني، عادت الإعلامية رضوى الشربينى، لجمهورها من جديد، على شاشة قناة cbc سفرة، ببرنامجها "هى وبس"، بعد غياب طويل بسبب إجازتها الصيفية، والتى قضتها بعدة دول أوروبية، وحرصت خلال الحلقة على الإجابة على أسئلة متابعيها وجمهورها عن سبب غيابها المفاجئ، والذى بررته بأنه كان خطأ منها لأنها لم تبلغهم بها من قبل، لافتة إلى أنها أرادت أن تمنح بناتها حقوقهم من أجل الترفيه وقضاء أجازة الصيف فى جو أسرى وعائلى.

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وأوضحت "الشربينى"، خلال مقدمتها بالحلقة أن العديد من المذيعين يقضون إجازاتهم خلال شهر أغسطس، ويبتعدون خلاله عن الشاشة، فقررت أن تقوم بها قبل هذه المدة الزمنية المعتادة، مشددة على أنها تلقت الكثير من الرسائل من جمهور "هى وبس"، بأنها السند والضهر لهم، واعدة إياهم بأن تظل داعمة لكل الفتيات والسيدات وجمهورها بشكل عام، مضيفة أنها تستعد لعدة حلقات من العيار الثقيل.

وأشارت رضوى الشربينى، إلى أن شعورها بأن الجمهور يفتقدها وينتظر حلقاتها وظهورها على الشاشة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، كان يشعرها بأنها ينقصها الكثير، ولكنها ستظل على العهد مع جمهورها وتقديم فقرات متنوعة تمثل قيمة حقيقية لهم.

حلقة اليوم

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "هى وبس"، لقاء مع صانعي المحتوى مي إبراهيم وزوجها عمر ياسر للحديث عن أطرف المواقف بينهما، كما تطرقت مى ابراهيم للحديث عن أحدث تصميماتها بعد دخولها عالم الأزياء وتقديم جائزتين من تربونها لجمهور البرنامج، بالإضافة لفقرة الأسئلة مع الإعلامى سعيد جميل، والتي تطرق خلالها للإجابة على الكثير من أسئلة مشاهدات البرنامج على الهواء، كما تضمنت الحلقة فقرة خاصة للمطبخ مع الشيف مروة السجيني ، التى قامت بشرح طريقة عمل البلوبيف بدون مواد حافظة، وعمل تارت الليمون على الهواء مباشرة.

جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة قناة "cbc.

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