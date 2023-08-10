أخبار الاقتصاد اليوم: رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد توفير دواء الغدة الدرقية الإنجليزي.. شعبة الدخان: جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر سبب الأزمة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد توفير دواء الغدة الدرقية الإنجليزي



أدوية الغدة الدرقية، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: "أزمة نقص أدوية الغدة الدرقية بسبب زيادة الاستهلاك بكثافة خلال الفترة الماضية".



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": هيئة الدواء المصرية وفرت بديلين لأدوية الغدة الدرقية بنفس الكفاءة والفعالية، إلى جانب أن الدولة سمحت لشركة ألمانية بتوفير بديل آخر.

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وأشار إلي أنه من المتوقع توفير الاحتياجات من دواء الغدة الدرقية الذي تصنعه الشركة الإنجليزية خلال شهرين.

سعر الدولار في مصر مساء الخميس، ارتفاع المؤشر العالمي 10/8/2023

مؤشر الدولار أو US Dollar index يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، ويمكن القول إن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50% وكثيرًا ما يستخدم المتداولين مؤشر USD كمؤشر للتحليل الفني.



جاء سعر الدولار في البنك المركزي بنحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

شعبة الدخان: جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر سبب الأزمة وننتظر الحلول خلال أيام

اسعار السجائر، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: “75% من ثمن علبة السجائر تذهب إلى الضرائب سنويا”.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة "المحور": "أحد أسباب الأزمة في السجائر جشع التجار وتسابقهم على تخزين السجائر".



ولفت: ننتظر ما صرح به رئيس شركة الشرقية للدخان بانتهاء أزمة ارتفاع الأسعار خلال أيام.

ارتفاع جديد الآن في سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا بالتعاملات المسائية، حيث يشهد سعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق الآن حوالى 2500 جنيه، وتقدم «فيتو» آخر تطورات أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، ويمكن القول إن هناك حالة من الاستقرار بشكل عام في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.



ارتفاع جديد ومفاجئ بأسعار الذهب اليوم في مصر مساء الخميس 10-8-2023 آخر تداولات سوق الصاغة نتيجة صعود الطلب وترقب من المتعاملين، ورغم انخفاض سعر الأوقية في البورصات العالمية لأقل سعر في شهر، كما أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

بكام الدينار الكويتي، ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس على شاشات البنك المركزي.

وبحسب آخر تحديث وارد من الموقع البنك المركزي فقد استطاع سعر الدينار الكويتي ان يحقق ارتفاعا كبيرا في عمليات الشراء والبيع خلال تعاملات الختام اليوم مقارنة بسعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح.

وتراجع الجنيه خطوات إلى الوراء مقابل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم، وذلك عن أسعار الصباح اليوم.

كيف تتفادى مصر هزات الاقتصاد الأمريكي، خريطة طريق لزيادة الناتج المحلي والتغلب على الآثار السلبية لموجات التضخم

يتساءل الكثيرون حول أسباب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي وسوق الاستثمارات خاصة بالنسبة للدول الناشئة، وكذلك تأثير هذه النتائج على معدلات التضخم العالمية والنمو الاقتصادي وسعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي.

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن أهم الأسباب التي دفعت وكالة "فيتش" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية هو التغيير الذي نشهده في مختلف النواحي الاقتصادية، كما أن الدولار لن يكون هو القوة المؤثرة والمهيمنة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل سعي مجموعة "بريكس" لتفعيل دور العملات الخاصة بدول الأعضاء المشاركة بها واعتمادها في عمليات التبادل التجاري.

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