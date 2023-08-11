بقع بالجسم واحمرار بالوجه عند التعرض للشمس، مؤشران خطيران للإصابة بهذا المرض

أمراض الروماتيزم والمناعة متنوعة وتنقسم إلى عدة حالات منها النقرس والفيبروميالجيا والذئبة الحمراء والتهابات المفاصل.

أمراض الروماتيزم والمناعة

وقالت الدكتورة رانيا جمال، استشاري الروماتيزم والمناعة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إنه يوجد عدد من الأعراض التي إذا ظهرت على أي إنسان يجب عليه التوجه لأقرب طبيب تخصص روماتيزم لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن أي أمراض مناعة روماتيزمية.

وأشارت في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية إلى أن تلك الأعراض تشمل:

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١- حدوث تورم في المفاصل.

٢- ظهور بقع في الجسم.

٣- احمرار شديد بالوجه عند التعرض لأشعة الشمس.

٤- تساقط الشعر وبالأخص الجهة الأمامية.

٥- وهن وضعف في عضلات الجسم.



وأمراض الروماتيزم تسبب ألم في العضلات والتصلب والالتهاب في العضلات حول مناطق معينة في الجسم منها الكتفين والرقبة.

تصلب العضلات

ويظهر تصلب العضلات على المريض عند الاستيقاظ من النوم ويستمر لمدة ٣٠ دقيقة ويوجد عدة أعراض لأمراض الروماتيزم منها:



١- ارتفاع درجة الحرارة

٢- التعب الشديد

٣-فقدان الشهية والوزن

٤- الاكتئاب

٥- ألم وتيبس العضلات والمفاصل

٦- الألم والتصلب في عضلات الكتف

مرض الروماتيزم يتشابه في أعراضه مع أمراض متعددة

و يؤكد الأطباء أن مرض الروماتيزم يتشابه في أعراضه مع أمراض متعددة، ويوجد عدد من العوامل تمثل خطورة للإصابة بمرض الروماتيزم منها التقدم في العمر.



وأكثر العضلات التي تتأثر بألم العضلات الروماتزمي هي الرقبة والفخذ، إلا أن أغلب الجسم أحيانا يتأثر بآلام العضلات.

آلام العضلات

ومن ضمن أمراض الروماتيزم، التهاب العضلات الليفي أو يسمي مرض الفيبروميالجيا وهي اضطراب في الجهاز العصبي للجسم.



ومرض الفيبروميالجيا له عدة أعراض منها آلام في كل أعضاء جسم الإنسان والإرهاق العام وعدم التركيز

وتتضمن أسباب الإصابة بمرض التهاب العضلات الليفي، التوتر والقلق، والضغوط التفسية والعصبية لفترة طويلة.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إنها تقدم خدمات الفحص والاكتشاف المبكر لأمراض الروماتيزم ويمكن للمرضي الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة لعمل الفحوصات اللازمة.