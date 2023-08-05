الهيموفيليا، مرض وراثي يسبب النزيف ونصائح للسيطرة عليه
مرض الهيموفيليا، الهيموفيليا من أمراض الدم، تتسبب في حدوث النزيف لدى المصابين بها.
ومرض الهيموفيليا من الأمراض الوراثية التي يولد بها الإنسان.
وفي التقرير التالي تستعرض فيتو أهم المعلومات عن مرض الهيموفيليا.
الهيموفيليا
يحدث عادة اضطراب نزيف وراثي بسبب عدم تجلط الدم لدى مرضى الهيموفيليا الذين يولدون بتلك الحالة لأنها اضطراب وراثي وهذا الأمر يؤدي إلى نزيف تلقائي وظهور كدمات بسهولة بعد الجراحة أو قد يحدث نزيف في الأنف وذلك وفقا لما جاء بموقع "Medical News Today".
وتتضمن أعراض الهيموفيليا وجود دم في البول أو البراز والفئة التي تحدث لها اضطراب الهيموفيليا هم الذكور أكثر من النساء بسبب الجينات المورثة ويوجد نوعان رئيسيان من الهيموفيليا النوع أ-والنوع ب ويمكن أن يكون لدى المريض كلا النوعين أ وب.
أعراض الهيموفيليا
تظهر أعراض الهيموفيليا لدى المصابين على هيئة كدمات ونزيف من الفم واللثة بجانب حدوث نزيف في العضلات أو الأنسجة الرخوة أو نزيف متكرر في الأنف يصعب إيقافه.
بالإضافة إلى نزيف في المفاصل وظهور دم في البول أو البراز وفي حالات الهيموفيليا الشديدة قد يعاني الأشخاص المصابين من نزيف تلقائي غالبًا في العضلات أو المفاصل مما يؤدي إلى الألم والتورم.
تشخيص الهيموفيليا
يتم التشخيص عن طريق الكشف الإكلينيكي ومراجعة للتاريخ المرضي للشخص بالإضافة إلى إجراء اختبارات الدم والاختبارات التشخيصية الأخرى لأن تلك الأختبارات يمكن أن توفر معلومات حول المدة التي يستغرقها الدم للتجلط ومستويات التخثر كما أنه من الممكن أن تساعد نتائج اختبار الدم أيضًا في تحديد نوع الهيموفيليا وشدتها.
علاج الهيموفيليا
لا يوجد علاج للهيموفيليا ولكن يمكن أن ينجح الأطباء في علاجه بنجاح حيث يركز العلاج على استبدال البروتين المفقود ومنع المضاعفات، كما يتضمن إعطاء أو استبدال عوامل التخثر المنخفضة للغاية أو المفقودة.
ويوجد أيضًا نوعان رئيسيان من العلاج البديل يتضمن العلاج الوقائي الذي يحتاج فيه بعض المرضى إلى علاج بديل منتظم لمنع النزيف.
وعادة ما يوصي الأطباء بالعلاج المنتظم للمصابين بالهيموفيليا الحادة وهناك علاج آخر يكون عند الطلب ويحتاج إليه المصابون بالهيموفيليا الخفيفة لوقف النزيف بعد أن يبدأ ويظل خارج السيطرة.
هناك عدد من الخطوات تساعد في التعايش مع الهيموفيليا للتقليل من خطر النزيف المفرط وحماية المفاصل لدى المصابين وتضمن تلك الخطوات ممارسة الرياضة الخفيفة وتجنب أخذ الأسبرين أو الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.
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