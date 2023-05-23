احذر روماتيزم العين، يدمر القرنية ويسبب العمى

هل سمعت سابقًا عن روماتيزم العين؟ وماذا تعرف عن هذا المرض؟.. بدايةً: الروماتيزم هو التهاب مزمن يصيب مفاصل الجسم بشكل عام، لكنه قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل العين.

ويسبب الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ضررًا للنسيج الضام الذي يحمي ويغطي نهايات المفاصل وهذه الأنسجة مصنوعة بشكل أساسي من الكولاجين، وهو من المواد الأساسية التي تدخل بتركيب القرنية والجزء الأبيض من العين لذلك الإصابة بروماتيزم العين ليس أمرًا مستحيلًا.

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أعراض روماتيزم العين

① جفاف العين.

② تشويش في الرؤية.

③ الاحمرار، وفي هذه الحالة قطرات العين لا تساعد على التقليل من الاحمرار.

④ وجود أجسام سوداء أو بقع سوداء في مجال الرؤية الخاص بك، وهذا ما يعرف باسم عوامات العين.

⑤ تضرر القرنية الذي قد يسبب العمى.

طرق علاج روماتيزم العين

من الضروري استشارة الطبيب في حال كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي وشعرت بجفاف في العين، لكن يمكن أن تساعد الأمور التالية في العلاج:

١. استخدام مشحمات خاصة بالعين.

٢. استخدام كمادات دافئة على العين.

٣. يمكن أن يصف الطبيب أدوية مثبطة للمناعة أو أدوية ستيروئيدية.

جدير بالذكر أنه أوصت الفعاليات الختامية للمؤتمر العلمى لقسم الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس بضرورة التعاون بين تخصص الروماتيزم والمناعة والتخصصات الأخرى، حيث أن الأمراض المناعية هى أمراض جهازية وذلك للوصول لأفضل رعاية طبية للمرضى.

جامعة عين شمس

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية محمود المتينى رئيس الجامعة على الأنور عميد كلية الطب، عادل محمود رئيس قسم الروماتيزم على مدار أربعة أيام من ١٦ وحتى ١٩ مايو الجاري.

الجمعية المصرية للسونار الحركى

وتضمن اليوم الأول إقامة ورشة عمل عن السونار الحركى بالتعاون مع الجمعية المصرية للسونار الحركى وسونار الأعصاب برئاسة الدكتور أدهم أبو الفتوح، وأوضحت الورشة كيفية إستخدام السونار الحركى فى تشخيص نشاط إلتهاب المفاصل وكذلك تأثر العضلات والأعصاب.

وتمت إقامة عدة جلسات مع تخصصات أخرى من أقسام الرمد والجلدية والصدر بطب عين شمس بحضور ومشاركة مختلف جامعات الجمهورية، فى يومي الجمعة والخميس الموافقين ١٨، ١٩ مايو الجارى وناقشت هذه الجلسات احدث الطرق لتشخيص وعلاج الأمراض المناعية.