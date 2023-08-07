الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكي

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين 7 أغسطس بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

             

ترقب المستثمرين اختبارات التضخم

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الفيدرالي الأمريكي.

 وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأونصة، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1977.20 دولار للأونصة.

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أسعار الذهب، فيتو

انخفاض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر تشرين الثاني بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة، وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو الماضي.

             

رفع الفائدة في البنك المركزي الأمريكي

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

             

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.57 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.2% إلى 923.75 دولار للأونصة وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1262.31 دولار للأونصة.

 

أسعار الذهب في مصر

قال عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية: "نشهد حاليا حالة من الاستقرار في الأسعار بسبب التوازن ما بين العرض والطلب".

 

أسعار الذهب في مصر

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "أسعار الذهب في مصر حاليا قريبة من الأسعار العالمية".

 

هل ترتفع أسعار الذهب؟

وتابع أنه من الصعب التوقع بما سيحدث في أسعار الذهب الفترة المقبلة سواء بالانخفاض أو الارتفاع نظرا لاستقرار العوامل المؤثرة في أسعار المعدن الأصفر".

شعبة الذهب: 3 عوامل رئيسية تتحكم في الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء الأحد بالأسواق 6-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية

عوامل ارتفاع أسعار الذهب

وأكد: سعر أوقية الذهب عالميا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، والعرض 3 عوامل رئيسية ستكون مسئولة عن تحديد أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة.

 

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