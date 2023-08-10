أمن الجيزة يكشف تفاصيل مقتل عامل على يد 6 أشخاص بكرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره طافية بمصرف البيني بمنطقة كرداسة، حيث تبين وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وأحد الأشخاص.

وأضافت: إن المجنى عليه استولى من المتهم على 900 ألف جنيه بحجة دفعها لأشخاص وجهات معينة مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في إمبابة، وتفاجأ المتهم بقيام المجنى عليه بالنصب والاستيلاء على أمواله، فقرر اختطاف المجنى عليه وتأديبه لإعادة المبلغ المالي.

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وأوضحت، أن المتهم اتفق مع 5 أخرين من أصدقائه على خطف المجنى عليه لتأديبه والحصول منه على المبلغ المالي، وأن المتهمين قاموا بخطف المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وأشارت، إلى أن المتهمين تفاجأوا بوفاة المجنى عليه، فقاموا بإلقاء جثته فى المصرف لإبعاد أى شبهة جنائية تجاههم.

العثور على جثة طافية بنيل كرداسة

كان مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص بدافع الانتقام حيث إن المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في امبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفاق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.