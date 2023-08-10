الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

6 أشخاص يقتلون عاطلا ويلقون جثته فى مصرف بكرداسة

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

أقدم 6 أشخاص على خطف عاطل وقتله وإلقاء جثته  فى مصرف بكرداسة لقيامه بالنصب على أحدهم وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين. 

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر. 

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عاطل. 

 

وكشفت التحريات  أن وراء ارتكاب الواقعة  6 أشخاص بدافع الانتقام حيث إن  المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في امبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفاق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته. 

Advertisements

 

 وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع الأمن العام مركز شرطة كرداسة قتل في كرداسة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية فى بورسعيد

مصرع شاب بطلق نارى فى حفل زفاف بالشرقية

انقلاب سيارة تريلا أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين

إخماد حريق داخل شقة في الوراق

ضبط 26 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة فى المحافظات

ضبط مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 352 طربة حشيش بالإسماعيلية (صور)

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تعرف على أجر الفنان عمرو دياب بحفل بالساحل الشمالي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية