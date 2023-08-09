الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

نقل الجثة بتروسيكل، تفاصيل جديدة في قتل جزار لابن عمه بالقليوبية

ذبح جزار لنجل عمه
ذبح جزار لنجل عمه بالقليوبية، فيتو

قالت والدة كريم المجني عليه في واقعة ذبح جزار لابن عمه بكفر شكر، إن المتهم ذبح نجلها داخل معلف ملكه بالمدينة، وبعد طعنه وذبحه استدعي ووالدته تروسيكل بحجة نقل"خراف" ميتة، وبالفعل تم نقل جثة المجني عليه علي 7شكائر وإلقاؤه بالرياح التوفيقي.

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وطالبت والدته بالقصاص العاجل من المتهم  وأسرته الذين كانوا علي علم بالواقعة.  

شهدت منطقة أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، قيام جزار بالتخلص من ابن عمه بدائرة المركز، حيث قام بذبحه وطعنه عدة طعنات بجسده، ووضع جثته داخل جوال، وألقى بجثته بمياه الرياح التوفيقي، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بلاغًا من والدة الطالب "كريم. م" طالب بالمرحلة الإعدادية، بتغيبه منذ 9 شهور.

وبالبحث والتحريات تبين أن نجل عمه "جاسر. ا. م" وراء قتله من تاريخ تغيبه وقام بذبحه ووضعه داخل جوال وإلقاء جثته بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

وتمكن الرائد محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط المتهم واعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وتواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية والغواصين أعمالهم للوصول إلى جثة المجنى عليه وانتشالها من المياه.

 

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