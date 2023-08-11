خبير يكشف تداعيات بيانات التضخم الجديدة

اعلن البنك المركزي اليوم معدلات التضخم خلال شهر يوليو موضحا تراجعها بالمقارنه بالشهر الماضي.

أسعار الغذاء والتبغ والدخان

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني ابو الفتوح انه لا يزال معدل التضخم السنوي يتجاوز الحدود في المدن المصرية، حيث شهدنا في شهر يوليو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا. بلغت الأرقام المسجلة مستويات قياسية جديدة، وذلك نتيجة للضغط الكبير الذي فرضه ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والدخان، وذلك في ظل ضعف الجنيه المصري وندرة العملة الصعبة.

تراجع معدلات التضخم

واضاف ابو الفتوح في تصريح خاص لفيتو: وفي الجانب الشهري، تميز شهر يوليو بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، حيث بلغت نسبته 1.9 بالمئة، مقارنةً بـ 2.1 بالمئة في يونيو.

وتابع انه تعود الأسباب وراء هذا الارتفاع إلى نقص بعض السلع والمدخلات الخاصة بالإنتاج، ناتجًا عن تشديد إجراءات الاستيراد وتدني توافر العملة الصعبة، مما أثر بشكل كبير على توفر تلك السلع في الاسواق

توقعات معدلات التضخم

واختتم ابو الفتوح حديثه قائلا انه فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم حتى نهاية العام الحالي. ومن ثم، تباطؤ ونيرة التضخم في الربع الأول من عام 2024.

إنها فترة تحديات اقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الظروف وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل.

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بيان البنك المركزي

وكان البنك المركزي قد قال في بيان له انه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.9% في يوليو 2023، مقابل معدل بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلً شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدل شهري بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.

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وقد تم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على موقع البنك المركزي المصري. وسوف يتم نشر التحليل الشهري للتضخم يوم 15 أغسطس 2023.



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وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (181.1) نقطة لشهر يوليو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر يونيو 2023.

أسباب ارتفاع التضخم

وترجع أهم أسباب التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (8.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (6.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)،، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%).

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