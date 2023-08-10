الخميس 10 أغسطس 2023
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اعتماد نتيجة الفرقة الأولى لطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

جانب من اعتماد النتيجة،
جانب من اعتماد النتيجة، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن اعتماد  نتيجة الفرقة الأولى لكلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 
 

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نسبة النجاح بالفرقة الأولى 

حيث بلغت النسبة العامة للنجاح %78، مُقدمًا التهنئة 272 طالب وطالبة من الدفعة الأولى لطب  الأهلية مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح، مؤكدًا أن برنامج الطب والجراحة  الأهلية يعمل بنظام النقاط المعتمدة،  وفقًا للمعايير الأكاديمية القومية للتعليم الطبي، والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

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عدد الطلاب الحاصلين على الامتياز 

أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز بلغت%14.7  أما نسبة الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدًا بلغت %36 ؛ مما يعكس تفوق طلاب طب الأهلية.فالمؤشرات تؤكد حصول  %50 من الطلاب على تقدير ممتاز وجيد جدًا. 

 

الإشراف على رصد النتائج 

جاءت مراجعة ورصد النتائج بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب جامعة القناة ومنسق برنامج طب الأهلية. 

 

ومن جانبها أفادت الدكتورة رانيا مصطفى أن %25 من الطلاب حصلوا على تقدير عام جيد بينما حصل  %1.8 على تقدير عام مقبول. 

 

كما قدم  " عادل حسن "  الشكر لفريق العمل بالإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية بإشراف الأستاذ إبراهيم زيد مدير عام الإدارة لسرعة إعلان ورصد النتائج.

وكان قد اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 98.73%.

رسالة تهنئة للطلاب 

ووجه "مندور " رسالة تهنئة إلى 78 خريج من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة، مؤكدًا أن كليات القطاع التكنولوجي بوجه عام والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بوجه خاص نعقد عليها الكثير من الآمال؛ نحو تطوير منظومة الصناعة في إقليم القناة وسيناء، داعين الله أن يوفقهم في حياتهم الشخصية والعملية، مُطالبًا الخريجين بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالات التكنولوجية المختلفة والصناعة.

نسب التقدير العام 

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن 16 طالب وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و4 على جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و5 على امتياز، و31 على تقدير عام جيد جدًا، و22 على تقدير عام جيد.

 

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