الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

غزل المحلة يتعاقد لاعب مصر المقاصة في صفقة انتقال حر

أحمد سوداني، فيتو
أحمد سوداني، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة عن رابع صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو  أحمد سوداني لدعم مركز الهجوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة.

ووقع أحمد سوداني على العقود لمدة ثلاث مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

ويعتبر سوداني هو الصفقة الرابعة التي يحسمها غزل المحلة في موسم الانتقالات الحالي.

Advertisements

 

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع عموري 

أعلن نادي غزل المحلة عن ثالث صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في  الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم عبد الرحيم عموري لدعم مركز الجبهة اليمنى في صفقة انتقال حر. 


ووقع عبد الرحيم عموري على العقود لمدة ثلاث مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع محمود غالي 

أعلن نادي غزل المحلة عن ثاني صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وهو اللاعب  محمود غالى لدعم مركز خط الوسط.

ووقع محمود غالى على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين، ولعب محمود غالى لأندية إنبي ووادي دجلة وبتروجيت وطنطا.

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر 

أعلن نادي غزل المحلة عن أولى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد صابر لدعم مركز المساك.

 

ووقع أحمد صابر على العقود لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين.

 

ولعب أحمد صابر لأندية إنبي وبتروجيت والإنتاج الحربي والداخلية والشرقية للدخان.

 

 

Advertisements

 

 

 

مدافع المحلة الجديد أحمد صابر، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غزل المحلة أحمد سودانى مصر المقاصة خالد كساب خالد عيد

مواد متعلقة

الصفقة الثالثة، غزل المحلة يتعاقد مع عموري

تفاصيل اجتماع إدارة غزل المحلة وخالد عيد يوقع على عقود تدريب الفريق (صور)

غزل المحلة يتعاقد مع محمود غالي لدعم خط وسط الفريق

غزل المحلة يكشف أولى صفقاته بالتعاقد مع أحمد صابر لدعم الدفاع

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

تفاصيل زيارة محمود الخطيب للأكاديمية البحرية (صور)

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

رغم مطالبة أوسوريو برحيله، تطورات جديدة في ملف استمرار سامسون مع الزمالك

قاضٍ مصري يفضح تزوير الإخوان للفيلم الوثائقي لمذبحة رابعة

Advertisements

منوعات

المزيد

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة للحفظ والتحصين

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية