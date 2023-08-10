‏ريهانا ترزق بطفلها الثاني من المغني آيساب روكي



ريهانا، ذكرت تقارير صحفية، أن النجمة ريهانا رزقت منذ ساعات، بطفلها الثاني من المغني آيساب روكي، دون الكشف عن جنس المولود الجديد.

ريهانا تتنحي عن منصبها

وأعلنت المغنية الشهيرة تنحيها رسميا، عن منصبها كرئيس تنفيذي لشركة Savage X Fenty، الرائدة في مجال الملابس، لتحل محلها هيلاري سوبر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Anthropologie Group.

وأوضحت ريهانا، أنها اتخذت القرار بنفسها، بهدف توسيع نطاق الأعمال إلى ما بعد التجارة الإلكترونية، علي أن يبدأ، التنفيذ الفعلي لقرار التنحي من تاريخ 26 يونيو ٢٠٢٣.

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وقالت ريهانا: "كان من الجميل أن نرى تأثير رؤيتنا لـ Savage X Fenty على الصناعة بهذا الحجم المذهل خلال السنوات الخمس الماضية، هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، وسنواصل التوسع بطرق تتواصل دائمًا مع المستهلك.. أنا ممتنة ومتحمسة للغاية للترحيب بهيلاري سوبر كرئيس تنفيذي جديد لدينا، فهي قائدة قوية وتركز على نقل الأعمال إلى مستوى أعلى".

وشغلت هيلاري سوبر، منصب الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة Anthropologie Group لمدة أربع سنوات، كما شغلت مناصب قيادية في متاجر التجزئة، بما في ذلك Guess American Eagle وGap وOld Navy، وعن منصبها الجديد، قالت هيلاري:"يسعدني الانضمام إلى عائلة Savage X Fenty، التي تعد علامة تجارية قوة رئيسية، في صناعة الملابس الداخلية والملابس عامة، كما أن التزامها الراسخ بالاحتفال بالشمولية والشجاعة أمر ملهم للجميع".

أجر ريهانا في السوبر بول

في سياق متصل، أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي، عن تكلفة عرض ريهانا في السوبر بول لعام 2023، والذي أقيم يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٣، حيث بلغت إجمالي التكلفة 13 مليون دولار.

فيما أكد الاتحاد، على عدم حصول المغنية ريهانا على أموال مقابل أدائها في الحفل.

وقالت المتحدثة باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي جوانا هانتر لـ مجلة Forbes، "نحن لا ندفع للفنانين.. نحن نغطي النفقات وتكاليف الإنتاج".

وأوضح تقرير لموقع E، أن حفل السوبر بول، يعد دعاية قوية لأي فنان، خاصة أنه المباراة تحظي بنسبة مشاهدات مرتفعة للغاية، وهو ما يعود علي الفنان بإيجابيات كثيرة، منها ارتفاع مبيعات الألبومات والأغاني، التي يغنيها الفنان المشارك خلال عرض السوبر بول.

وفي حال ريهانا، فإن عمليات البحث عن Fenty Beauty، ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بالمغنية، ارتفعت بنسبة 833٪، بعد أن روّجت لها خلال عرض بين الشوطين في مباراة السوبر بول.

وروجت المغنية السمراء لعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل Fenty Beauty، خلال عرضها في السوبر بول، حيث ظهرت بعلبة مكياج من مجموعتها الشهيرة على مسرح الحفل.

عرض ريهانا في السوبر بول

وشهدت مباراة نهائي السوبر بول، التي اقيمت مؤخرا، عودة المغنية السمراء ريهانا، للتأدية على المسرح، بعد انقطاع دام ٦ سنوات، بسبب انشغالها، في العمل علي ماركاتها العالمية FENTY beauty، والتي جعلت منها مليارديرة.

وأبدعت ريهانا، خلال احياءها حفل مباراة السوبر بول الأمريكي، والذي يعد من أكبر وأهم الأحدث سواء في الرياضة أو الموسيقي.

وشهدت استعراض ريهانا، غنائها عدد من أشهر أغنياتها بصحبة مئات الراقصين المحترفين.

وظهرت ريهانا بجمبسوت حمراء، فوقها جاكت أحمر ضخم، فيما اختارت تسريحة شعر بسيطة، على هيئة ذيل الحصان الشهيرة.

إعلان حمل ريهانا في السوبر بول

في مفاجأة سارة أعلنت المغنية السمراء، عن حملها في طفلها الثاني من حبيبها، آيساب روكي، خلال إحيائها حفل نهائي السوبر بول الأمريكي.

وبدأت ريهانا الحفل، بوضع يدها على بطنها المنتفخ بسبب الحمل، لتعلن عن انتظارها، لاستقبال ابنها الثاني.