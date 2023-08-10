محمد محمود: هذا المونولوج ارتجلته، وتسبب في خسارة وائل إحسان رهانه مع هنيدي (صور)

تحدث الفنان محمد محمود عن كواليس مشاركته في فيلم "أمير البحار" بطولة النجم محمد هنيدي، مشيرًا إلى أن مؤلف الفيلم وهنيدي تراهنوا على موهبته وقدرته على أدائه للدور أمام المخرج وائل إحسان.

وأضاف "محمود" أنه يفضل نوع "كوميديا الموقف" وهو ما حدث في أحد أشهر مشاهده في فيلم "أمير البحار" قائلا: "جملة زمن التثبيت الجميل راح يا قبطان.. المونولوج دا انا اللي الفته ولم يكن مكتوبا في النص".

وتابع: "لما شاف المخرج وائل إحسان المشهد دا والمونولوج دا يوم التصوير.. راح كلم هنيدي وقاله المية جنيه الرهان تعالى خدها ع الجزمة.. وقالي بعدها المخرج وائل إحسان أن دا أحلى رهان خسره في حياته".

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ندوة محمد محمود

جاء ذلك خلال ندوة الفنان محمد محمود ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد "محمود" أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

ويحضر الندوة كل من الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والفنان محمد أبو داود، والكاتب محمد بهجت، والناقد جمال عبد الناصر، ومحمد الروبي، وآخرون.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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