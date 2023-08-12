السبت 12 أغسطس 2023
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عقارات

كيفية التقديم على فرص أراضي الإسكان الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن الطريقة الصحيحة للتقديم على أراضي الإسكان التي يتم طرحها شهريًّا بداية من يوم 1 إلى 15 من كل شهر على الموقع الإلكتروني لخدمات المستثمرين، مضيفة أن السبب خلف إطلاق هذا هو التسهيل على الراغبين بالاطلاع والتقديم على الفرص الاستثمارية.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية أن الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع من خلال اللينك الخاص به حيث يتم التقديم الكترونيًا بشكل كامل بخطوات سهلة وبسيطة على حد تعبير الهيئة.

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الفرص الاستثمارية لاراضي الإسكان على الموقع الإلكتروني

فرص استثمارية بمساحات أقل من 5 أفدنة وأكبر من 5 أفدنة.

وفرص استثمارية بنظام مقابل الانتفاع.

وفرص استثمارية بنظام البيع بالحصة العينية والنقدية.

 

طريقة التقديم على أراضي الاسكان الاستثمارية

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية أنه بعد أن يتعرف المستثمر على الفرص المتاحة من خلال الضغط على "الفرص الإستثمارية " بأعلى الصفحة  بكل التفاصيل البنائية والمالية المطروحة لكل قطعة أرض في خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر يقوم بالآتي للتقديم:

1- تسجيل حساب المستثمر والتأكد من صحة البريد الإلكتروني عند إدخاله حيث يُعد البريد الرسمي لكافة المراسلات.

2- تسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به ولايتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية.

3- اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها وتحديد الشركة التي سيتقدم من خلالها.

4- رفع كافة المستندات الفنية والمالية المطلوبة واستكمال ملء البيانات.

5- يتم سداد مصاريف الدراسة طبقا للموضح بالشروط المالية على الموقع الإلكتروني وسيصل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن كود حجز الفرصة الذي سيستخدمه المستثمر في سداد جدية الحجز وذلك خلال الفترة المسموح بها للسداد وستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد حجز الفرصة.

6- ويقوم المستثمر بطباعة استمارة العرض المالي من البوابة بعد سداد جدية الحجز وتقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي يحتوى على عرض السعر المقدم من الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الاسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك خلال ايام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 يوم 15 من كل شهر فقط ولن يعتد باي مظاريف مالية تسلم بعد تلك الفترة حتى وان كانت الشركة قامت بالتسجيل وسداد جدية الحجزعلى بوابه خدمات المستثمرين.

7- بعد إنتهاء فترة الطرح يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة وفي حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفائها سيتم إرسال بريد إلكتروني يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومين عمل.

8- وفي حال فوز الشركة فتلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي وده في حالة الفرص الاستثمارية بمساحات أقل من 5 أفدنة ووفقًا لنسبة السداد المقدمة من الشركة في حالة الفرص الاستثمارية الاكبر من 5 أفدنة) كما يتم تسليم نسخة من أصول المستندات المرفوعة بالموقع.

9- وفي حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة متابعة المستسمر إلى رسالة النصية والبريد الإلكتروني حيث ستكون هذه هي وسيلة اطلاعه على موقف الطلب حتى تتم عملية التخصيص، مع العلم أنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 من الشهر فقط ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد هذا التاريخ.

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