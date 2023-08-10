غدا، عرض حفلة الشاعري ومنير بمهرجان العلمين على شاشة "ON"
تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري كبير تجاوز 20 ألفا من الجمهور.
وشهد الحفل أحداث بارزة، بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ثلاثين عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، وأعادوا غناءها في العلمين في صورتها الجديدة.
كما شارك حميد في الغناء كل من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.
ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".
وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، والتى تعد من أجمل أماكن العالم.
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