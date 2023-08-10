الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

غدا، عرض حفلة الشاعري ومنير بمهرجان العلمين على شاشة "‏ON"‏

حميد الشاعري، فيتو
حميد الشاعري، فيتو

تواصل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض حفلات مهرجان العلمين، ‏عبر شاشات قنواتها المتنوعة، وتعرض حفلة الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، حصريا على ‏شاشة قناة ON مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وهو الحفل الذي أحياه حميد الشاعري ‏الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألفا من الجمهور.‏

 

وشهد الحفل أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معا بعد أكثر من ‏ثلاثين عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، وأعادوا غناءها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

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كما شارك حميد في الغناء كل من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.


‏ ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".
‏ 
وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتى تعد من أجمل أماكن العالم.‏

 

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