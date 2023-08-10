الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط عنصر خطر بـحوزته 3 بنادق آلية وطبنجة في الإسماعيلية

أصفاد، فيتو
أصفاد، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال، من إلقاء القبض على أحد العناصر الخطرة وبحوزته أسلحة آلية وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة خلال مأمورية استهدفت المتهم بدائرة المركز.  

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إخطار بضبط عنصر إجرامي 

وتلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط المباحث الجنائية تفيد تحرك أحد العناصر الإجرامية بنطاق جمعية العاشر من رمضان ومنطقة كيلو 7 وبحوزته أسلحة وذخائر. 

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ضبط المتهم  

وبتكثيف تحريات الرائد سيد نصر الله والنقيب محمود طارق معاونو المباحث الجنائية أسفرت عدة مأموريات عن رصد تحركاته بسيارة دفع رباعي واتخاذه من أحد المناطق الجبلية بدائرة جمعية العاشر ملاذ له للهرب من قوات الشرطة.  

 

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء منان صلاح، وكريم السعدني، وأحمد هشام الشافعي معاونو مباحث المركز في ضبط المتهم خلال محاولته الهرب من قوات الشرطة بمنطقة البدراوي بدائرة المركز وبحوزته كمية من الأسلحة. 

 

ضبط 3 قطع الية وطبنجة بحوزة المتهم  

واسفرت عملية تفتيش السيارة بعد ضبط المتهم ويدعي رزق.ن.غ 41 سنة مقيم بمنطقة البدراوي بدائرة المركز، عن ضبط 3 قطع آلية وطبنجة وكمية من الذخائر وصلت إلي حوالي 1000 طلقة نارية متعددة الأعيرة.  

 

وتحفظت الشرطة علي الأسلحة النارية المضبوطة والذخائر وحررت الشرطة محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، من القبض على شخص يدعي “ع.ط” مسجل شقي خطر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين وزنت حوالي كيلو جرام، قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن المتهم، والذي سبق اتهامه في قضايا من بينها مقاومة سلطات وسرقة بالإكراه وفرض سيطرة وحيازة أسلحة نارية، وبتقنين الإجراءات القانونية، وبعد استصدار إذن النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز

 

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