أسباب لتلف محور عجلات السيارة وطرق صيانته (صور)

عجلات السيارات، تتعرض عجلات السيارات إلى العديد من التلف والأعطال المفاجئة على الطرق العامة تعرض صاحب السيارة إلى خطر كبير، لذلك يجب اتباع الصيانات المعتادة على السيارات ومتابعة درجة هواء الإطارات.



حيث تتكون السيارة من محور عجلة السيارة عبارة عن مجموعة من الكرات أو البكرات الفولاذية محاطة بحلقة معدنية تسمى سباق المحمل وهو الذي يتيح الدوران السلس والفعال للعجلة أثناء القيادة. يتم تثبيت المحور داخل مجموعة المحور أو محور العجلة، والذي يربط العجلة نظام تعليق السيارة.

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وظيفة محور عجلة السيارة

ويدعم وزن السيارة والقوى التي تمارس على العجلة أثناء القيادة مثل التسارع والكبح وقوى الانعطاف. يضمن المحور أن العجلة يمكن أن تدور بحرية وتتحمل هذه الأحمال دون احتكاك أو تآكل مفرط.

تسهيل الدوران

يسمح المحور العجلة بالدوران بسلاسة وثبات مع الحد الأدنى من المقاومة. يقلل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة، مما يسمح العجلة بالدوران بحرية ودون توليد حرارة زائدة.

المشاكل الشائعة مع محامل العجلات

تتآكل محامل العجلات بسبب الاستخدام المستمر والتعرض لظروف الطريق ونقص الصيانة. تشمل العلامات الشائعة لمحور العجلة الفاشلة ضوضاء غير عادية مثل الطحن أو الطنين الصادر من العجلة، والاهتزاز، والتآكل غير المتساوي للإطارات، والتشغيل المفرط أو الرخاوة في العجلة.

في حالة تلف محور العجلة أو تآكله، يجب استبداله على الفور لضمان التشغيل الآمن للسيارة ومنع حدوث المزيد من الضرر للمكونات الأخرى. يمكن أن تساعد متابعة الصيانة الدورية للسيارة والحصول على خدمة سيارتك في تجنب هذه المشكلة



الوجه الخارجي لمحور العجلة

توجد محامل او محاور عجلات السيارة داخل مجموعة محور العجلة. هذا هو الجزء الذي يربط العجلة نظام تعليق السيارة.



في معظم المركبات، يكون محور العجلة عبارة عن وحدة محكمة الغلق يتم ضغطها في مجموعة المحور. يتم وضعه بين سباقات المحامل الداخلية والخارجية، وهي الحلقات المعدنية التي تحتوي على الكرات أو البكرات الفولاذية.

يتم بعد ذلك تركيب مجموعة المحور، مع وجود محمل العجلة بالداخل، على محور الدوران أو عمود المحور للمركبة.



اعتمادًا على تصميم السيارة، قد يكون هناك واحد أو اثنان من محامل العجلات لكل عجلة. في السيارة ذات الدفع بالعجلات الأمامية، تحتوي كل عجلة أمامية عادةً على مجموعة محامل العجلات، بينما قد تحتوي المركبات ذات الدفع الخلفي على محامل عجلات في العجلات الأمامية والخلفية.



أهمية توازن المحور وسلامته

إذا كان بإمكانك سماع ضوضاء غريبة قادمة من عجلاتك – فقد تكون مشكلة في محاور العجلات. يمكن أن يشير أيضًا إلى مشكلة خطيرة. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة التي قد تجعل محمل العجلة يصدر ضوضاء:

1 – الاهتراء والتلف: بمرور الوقت، يمكن أن تتآكل المحاور بسبب الاستخدام المستمر والتعرض ظروف الطريق المختلفة. عندما تتآكل، قد تفقد الكرات المعدنية أو البكرات الموجودة بالداخل نعومتها، مما يتسبب في الاحتكاك وتوليد الضوضاء.

2 – عدم وجود تزييت: التزييت الكافي أمر بالغ الأهمية التشغيل السلس لمحور العجلة. إذا لم يتم تزييت المحمل بشكل صحيح أو تدهور زيت التشحيم بمرور الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاحتكاك والضوضاء.

3 – التلوث: الأوساخ أو الحطام أو الماء يمكن أن يدخل محور العجلة ويسبب التلوث. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع التآكل وخلق ضوضاء حيث تتداخل الجزيئات الغريبة مع الدوران السلس للمحمل.

4 – التثبيت غير الصحيح: إذا لم يتم تثبيت محور العجلة بشكل صحيح أثناء الصيانة أو الإصلاح، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل مبكر وضوضاء. قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى عدم المحاذاة أو عدم كفاية عزم الدوران، مما يتسبب في تآكل المحمل بشكل غير متساو.

5 – الحمل أو الصدمات المفرطة: ظروف القيادة الشديدة، مثل حمل الأغراض الثقيلة أو مواجهة الحفر والتأثيرات، يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على محمل العجلة. يمكن أن يؤدي هذا إلى التلف والتآكل والضوضاء في النهاية.

إذا كنت تشك في وجود خلل في محور العجلات، فمن الضروري أن يتم فحصها وإصلاحها بواسطة ميكانيكي مؤهل. يمكن أن يؤدي تجاهل محمل العجلة البالي أو التالف إلى مزيد من الضرر لمجموعة العجلة ويضر بسلامة وأداء مركبتك.