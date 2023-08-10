ما حدث بختام تداولات اليوم بالبورصة المصرية غير متوقع، خبير يوضح

ما حدث بختام تداولات اليوم بالبورصة المصرية غير متوقع ، جاءت حركة تداولات البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم بارتفاع جماعي، ومن ثم حدث التغير المفاجئ للمؤشرات في الساعة الأخيرة من حركة التداولات، حيث اختتمت جلسة اليوم بما يقارب الـ 58 ألف عملية تداول وهو الأمر الشبة مكرر يوميا بحركة التداولات، وبختام التداولات انخفضت مؤشرات البورصة، حيث انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39 % عند مستوى 17693 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35 % عند مستوى 3579.65 نقطة.

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تداولات اليوم، فيتو

ما حدث بختام تداولات اليوم بالبورصة المصرية غير متوقع

ومن جانبه قال محمد أبو الوفا خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن حركة التداولات اليوم جاءت على غير المتوقع حيث اختتمت فعاليات الجلسة اليوم بهبوط للمؤشرات واضح على عكس ما بدأت عليه المؤشرات من صعود كان باتجاه كسر المستوى التاريخي للمؤشرات.

وأضاف أبو الوفا قائلا: ما حدث اليوم من هبوط مؤشرات البورصة هو نتيجة قوة بيعية شديدة جاءت بختام التداولات فى نهاية آخر جلسات الأسبوع وهو الأمر الذي عصف بالمؤشر الرئيسى ليهبط إلى المستوى 17693 بعدما كان فوق مستويات الـ 17800 ويتجه إلى المستوى 18400 خلال جلسات قادمة قريبة، والسيناريو المنتظر هو الصعود في المؤشر الرئيسي خلال الاسبوع المقبل نتيجه القوة الشرائية في التعاملات وبشكل عام يصحب المؤشرات صعود طفيف حذر نتيجة التخوف من تعويم جديد للجنيه المصري.

محمد أبو الوفا، فيتو

تحجيم الطلب لضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر

إن زيادة أسعار الفائدة جاءت لتحجيم الطلب قدر المستطاع مع ضمان حد أدنى من معدلات الاستثمار المباشر على أقل تقدير وقد تكون المكاسب من الزيادة البسيطة في الوقت الحالي أكثر من التوسع في السياسة الانكماشية وهذا الحال الآن في قرار المركزي، كما أن التثبيت أيضا أفضل ليس لبقاء معدلات الاستثمار فحسب ولكن للبورصة بشكل مباشر، على غير العادة، جاء القرار برفع سعر الفائدة، حيث أن التثبيت لسعر الفائدة فسيكون له تفسيرين إن كان الثبات عند مستويات عليا فتأثيره سلبي على البورصة وإن كان التثبيت عند مستويات أحادية ومتدنية بالأساس كان إيجابيا للبورصة ولكن لكل قاعدة استثناءات وهنا نجد مع الزخم في الأخبار الإيجابية بالبورصة قد يبتلع السوق رفع الفائدة متجاهلا السياسة النقدية.

تداولات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقاط.