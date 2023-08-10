الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

غلق 16 معبرًا مخالفا على السكك الحديدية في البحيرة (صور)

غلق معابر مخالفة
غلق معابر مخالفة بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وايتاي البارود بالبحيرة بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق 16 معبر عشوائي عبارة عن 3 معابر بايتاي البارود على خط المناشي بقرى صافية والأربعين والهواري و13 معبر  بزمام قرية مؤسسة البستان حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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غلق معابر مخالفة بمحافظة البحيرة، فيتو
غلق معابر مخالفة بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وفي إطار منفصل، شنت المديرية حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحمودية وكوم حمادة وأبوالمطامير ودمنهور.

وأسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز آخر تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدي، وآخر لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 22 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

غلق معابر مخالفة بمحافظة البحيرة، فيتو
غلق معابر مخالفة بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع شيكولاتة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 1080 قطعة شيكولاته كمنتج نهائي، و3 تجار تموين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، وبدال آخر لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

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غلق معبر مخالف البحيرة الدلنجات إيتاى البارود 16 معبرا مخالفا هندسة السكة الحديد

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