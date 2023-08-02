الأربعاء 02 أغسطس 2023
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اقتصاد

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+ وواشنطن مصدومة

فيتش تخفض التصنيف
فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، فيتو

خفَّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، مشيرة إلى عوامل تشمل "تآكل الحوكمة" خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

 

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وجاء في بيان لفيتش أن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".

 

البيت الأبيض يرد

ومن جانبه أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أنه يرفض "بشدة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بعدما اتَّخذت الوكالة الخطوة على خلفية الخلافات المتَّصلة برفع سقف الدين العام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نرفض بشدة هذا القرار"، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في حين حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعاف اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، أمر "يخالف الواقع".

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وكانت وكالة "فيتش" قد وضعت التصنيف الائتماني المميز للولايات المتحدة في مايو على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه في ظل القلق من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه.

​ولا تعد تلك المرة الأولى، حيث سبق وأن خفضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها في السادس من أغسطس عام 2011 بسبب الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين.

وتعليقا على قرار "فيتش"، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها "تُخالف بشدة" قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.


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وكالة فيتش التصنيف الائتماني وكالة فيتش رفع سقف الدين العام

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