اعتقال 150 جنديا إثيوبيا من قوات حفظ السلام في الصومال
اعتقلت السلطات الإثيوبية، 150 جنديا ينتمون إلى عرقية الأمهرة، وينخرطون في قوات حفظ السلام الموجودة في الصومال، على خلفية النزاع الجاري بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في إقليم أمهرة منذ أسبوعين.
قواعد عسكرية إثيوبية
ونزعت السلطات الإثيوبية، سلاح الجنود في قواعد عسكرية إثيوبية ببلدات دينسور وبرهاكابا وبايدوا في منطقة خليج جنوب الصومال بسبب مخاوف أمنية إثر اشتباكات بين ميليشيات الأمهرة وقوات الدفاع الإثيوبية، بحسب ما أورده موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري يوم الخميس.
قوات حفظ السلام
ومن بين أولئك الذين تم نزع سلاحهم قائد رفيع المستوى وتم نقلهم جميعًا جوًا إلى إثيوبيا حيث سيواجهون المحاكمة.
حرب تيجراي
خلال حرب تيجراي في أوائل عام 2021، ألقت إثيوبيا القبض على عشرات من قوات حفظ السلام التيجراي في عدد من المدن الصومالية التي تديرها قواتها، مما أدى إلى اشتباكات قصيرة في عدد من القواعد في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.