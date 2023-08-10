الخميس 10 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اعتقال 150 جنديا إثيوبيا من قوات حفظ السلام في الصومال

اثيوبيا،فيتو
اثيوبيا،فيتو

اعتقلت السلطات الإثيوبية، 150 جنديا ينتمون إلى عرقية الأمهرة، وينخرطون في قوات حفظ السلام الموجودة في الصومال، على خلفية النزاع الجاري بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في إقليم أمهرة منذ أسبوعين.

 

قواعد عسكرية إثيوبية

ونزعت السلطات الإثيوبية، سلاح الجنود في قواعد عسكرية إثيوبية ببلدات دينسور وبرهاكابا وبايدوا في منطقة خليج جنوب الصومال بسبب مخاوف أمنية إثر اشتباكات بين ميليشيات الأمهرة وقوات الدفاع الإثيوبية، بحسب ما أورده موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري يوم الخميس.

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قوات حفظ السلام

ومن بين أولئك الذين تم نزع سلاحهم قائد رفيع المستوى وتم نقلهم جميعًا جوًا إلى إثيوبيا حيث سيواجهون المحاكمة.

حرب تيجراي

خلال حرب تيجراي في أوائل عام 2021، ألقت إثيوبيا القبض على عشرات من قوات حفظ السلام التيجراي في عدد من المدن الصومالية التي تديرها قواتها، مما أدى إلى اشتباكات قصيرة في عدد من القواعد في الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب.

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