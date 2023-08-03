إثيوبيا، حكومة إقليم أمهرة تطلب المساعدة من السلطات الاتحادية

طلبت حكومة إقليم أمهرة الإثيوبي من السلطات الاتحادية، اليوم الخميس، “اتخاذ الإجراءات المناسبة” للتعامل مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين ميليشيات محلية وقوات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية.

وانقطعت اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض أنحاء الإقليم وألغيت رحلات الطيران إلى مدينتين، اليوم الخميس.

تصاعد العداء بين ميليشيا فانو والحكومة الفيدرالية

وتحول عداء متصاعد بين ميليشيا فانو والسلطات الاتحادية، اللتين كانتا حليفتين في أثناء حرب أهلية في إقليم تيجراي المجاور وانتهت في نوفمبر الماضي، إلى قتال علني هذا الأسبوع.

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وأفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان أمس، بأن الجيش الإثيوبي اشتبك مع مسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.

وقال طبيب للوكالة إن الاشتباكات تسببت في إصابة أكثر من 10 أشخاص.

وكانت ميليشيا فانو، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر. لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.

اشتباكات بين الجيش الإثيوبي ومسلحين في أمهرة

وقال طبيب في مستشفى بمدينة في المنطقة وشرطي لرويترز إن مسلحين من فانو اشتبكوا مع جنود من قوة الدفاع الوطني الإثيوبية بالقرب من بلدة ديبري تابور الثلاثاء والأربعاء. وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأسباب أمنية.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الاتحادية الإثيوبية وسلطات أمهرة على طلبات للتعليق، اليوم الأربعاء.

وقال الطبيب إن المستشفى استقبل ثلاثة إصاباتهم خطيرة وعشرة مصابين بجروح طفيفة، بما في ذلك إصابات بأعيرة نارية وأسلحة ثقيلة.

إجبار مسلحي فانو على الخروج من كوبو ومناطق أخرى

وقال اثنان من سكان بلدة كوبو لرويترز إن قتالا اندلع أيضا خارج البلدة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء لكن الوضع كان هادئا اليوم الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن القتال اندلع قبل عدة أيام عندما شن الجيش عملية لإجبار مسلحي فانو على الخروج من كوبو ومناطق أخرى.