الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أمسية غنائية لـ مي فاروق ضمن حفلات جولة المملكة على MBC مصر الليلة

مي فاروق، فيتو
مي فاروق، فيتو

تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة، في تمام العاشرة مساءً على الهواء من السعودية حفل الفنانة مي فاروق في أمسية غنائية ضمن حفلات جولة المملكة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمة مي فاروق خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية التي أشتهرت بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور العربي بشكل عام.

أسعار تذاكر حفل مي فاروق في السعودية 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق في السعودية أسعار تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالآتي، الفئة الأولي  345 ريالا سعوديا  و الفئة الثانية  230 ريال سعودي، والفئة الثالثة 115 ريالا سعوديا.

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حفل جدة

وكانت مي فاروق قد أحيت حفلًا في المملكة العربية السعودية في يونيو الماضي، ووجهت  عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر" رسالة للمستشار تركي آل الشيخ وذلك تعقيبا على غنائها "يا حبيبتي يا مصر" في نهاية حفلها الذي أقيم مساء الجمعة 9 يونيو في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مي فاروق فيديو من غنائها "يا حبيبتي يا مصر" وعلقت عليه قائلة: "كل التقدير والحب اللي بلاقيه وسطكم.. ‏شكرًا معالي المستشار ⁧‫#تركي_آل_الشيخ‬⁩ من كل قلبي على هذا الإهداء لكل مصري وأتشرف إني أغني لبلدي وأصلي ⁧‫مصر العظيمة  في البلد العزيز جدا والغالي على قلبي ⁧‫ المملكة العربية السعودية". 

أغنية يا حبيبتي يا مصر 

وأكدت الفنانة مي فاروق خلال حفلها أن أغنية  “يا حبيبتي يا مصر” التي اختتمت بها الحفل إهداء من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية للمصريين، معربة عن سعادتها بغنائها هذه الأغنية في السعودية.

حفل مي فاروق في جدة

وقطع أحد المنظمين حفل المطربة مي فاروق، ليعلن مفاجأة الهيئة العامة للترفيه لمي فاروق، وقال: "مفاجأة رائعة قررتها هيئة الترفيه الليلة للفنانة مي فاروق وهي جولة خاصة للفنانة مي فاروق بالمملكة العربية السعودية تشمل حفلة بالقصيم والخرج والمجمعة والإحساء والقطيف.. تستاهل مي فاروق ويستحق الجمهور أن يستمتع بهذا الأداء".

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