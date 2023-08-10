بعد تدريبه بالقسم الرابع، من هو بيتر ريد مدرب مانشستر سيتي السابق

أعلن نادي النجم المصري أحد أندية دوري القسم الرابع بالغربية، تعاقده مع المدرب الانجليزي، بيتر ريد لاعب مانشستر سيتي ومنتخب انجلترا السابق لتولي تدريب فريق الكرة بالقسم الرابع.

من هو بيتر ريد ؟

لعب بيتر ريد خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية في ستة وعشرين موسمًا وسجل خلالها 33 هدفًا ضمن 529 مباراة، حيث فاز في موسم واحد بالكأس وفي موسمين بالدوري.

خاض بيتر ريد مسيرته مع نادي بولتون واندررز ليلعب معه 9 مواسم، مشاركًا في 225 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا، ثم انتقل إلى نادي إيفرتون ليلعب معه سبعة مواسم، حيث شارك في 159 مباراة سجل خلالها 8 أهداف، لينتقل بعدها إلى نادي كوينز بارك رينجرز ولمدة موسمين، مشاركًا في 29 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

Advertisements

انتقل بيتر ريد إلى نادي مانشستر سيتي ليلعب معه خمسة مواسم، مشاركًا في 103 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا أيضًا.

وانتقل ريد إلى نادي نوتس كاونتي لمدة موسم واحد، مشاركًا في 5 مباريات ولم يسجل أي هدف.، ثم انتقل بعدها إلى نادي بوري لمدة موسم واحد، مشاركًا في مباراة ولم يسجل أي هدف أيضًا.

محطات بيتر ريد التدريبية

درب بيتر ريد في أندية مانشستر سيتي وسندرلاند ومنتخب إنجلترا تحت 21 وليدز يونايتد وكوفنتري سيتي ومنتخب تايلاند وبليموث أرجايل وأخيرا مومباي سيتي عام 2014 بالهند.

أبرز مباريات بيتر ريد في كأس العالم

وتعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في الدور الربع النهائي لكأس العالم التي أقيمت 1986 أمام 114 ألف متفرج في ملعب أزتيك وملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون، هي الأبرز.

وشهدت الدقيقة 55 تقدم الأرجنتين بهدف أحرزه مارادونا وسط ثلاثة من لاعبي إنجلترا وهم بيتر ريد وغاري ستيفنز وبيتر بريديسلي.