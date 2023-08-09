عرض ضخم من مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم وست هام

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضا كبيرا من أجل ضم، البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا، لاعب وسط وست هام يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويلعب باكيتا صاحب الـ25 عامًا في وست هام منذ العام الماضي بعد الانتقال من أولمبيك ليون.

عرض مانشستر سيتي للتعاقد مع باكيتا

وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن "هناك اهتماما، بالفعل، من مانشستر سيتي لضم لوكاس باكيتا، والمحادثات بدأت مع وست هام هذا الأسبوع، الصفقة لن تكون سهلة ولكنه متواجد على قائمة الفريق هذا الصيف.. لطالما كان باكيتا أحد اللاعبين الذين أعجب بيب جوارديولا بهم في الفترة الماضية".

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فيما قال الصحفي سانتي أونا، أيضًا: "مانشستر سيتي قدَّم عرضًا شفهيًّا لأجل باكيتا بقيمة 80 مليون يورو، بينما ناديه يطلب 90 مليون يورو، والمفاوضات مستمرة بين الطرفين، كما إن اللاعب أعطى موافقته للانتقال للسيتي".

كما أوضحت قناة "سكاي" أن "وست هام لن يفكر في بيع لوكاس باكيتا بأقل من 85 مليون يورو".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة المقبل بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.

جوارديولا يسخر من قانون الوقت بدل الضائع

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن قانون الوقت بدل الضائع: "علينا اعتياد ذلك.. لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير في المباراة، كي يتم تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أقول ذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".

وقال: "هذا سؤال جيد للمجلس الدولي (لكرة القدم) الذي لا يتشاور مع المدربين واللاعبين.. علينا تقبل هذا القانون مع ذلك الكم من المباريات".

وأضاف: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".