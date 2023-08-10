الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

سقط بهم الونش، أهالي بني سويف يشيعون جثماني عاملين لقيا مصرعهما أثناء عملهما بالهرم

العاملين المتوفيين،
العاملين المتوفيين، فيتو

شيَّع أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر ببني سويف، جثماني عاملين لقيا مصرعهما إثر سقوط ونش بهما أثناء عملهما في رفع مواد بناء لأحد العقارات "تحت الإنشاء" بمنطقة الطوابق بالهرم.

 

وأدى الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشابين: عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان بذات القرية، وتم تشييع جثمانيهما في موكب جنائزي مهيب لمثواهما الأخير بمدافن أسرتيهما بمقابر القرية.

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وسادت حالة من الحزن بين المشيعين بينما أتشحت نساء القرية الملابس السوداء حدادًا على رحيل الشابين، وأكد الأهالي أن الشابين كانا يتسمان بالطيبة والاجتهاد في عملهما، وكانا يسعيان لكسب قوتهما من عرق جبينهما بالعمل في المعمار صحبة مجموعة من شباب القرية، لكن تفاجأوا بنبأ وفاتهما أثناء عملهما بالهرم.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا بورود بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سقوط من علو ومتوفين ومصابين، بمنطقة الطوابق التابعة لقسم شرطي الهرم، وعلى الفور انتقل مأمور ورئيس مباحث القسم على رأس قوة أمنية لموقع البلاغ.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عيد رمضان صديق، 30 عامًا، عامل، وعبد النبي مصطفى سلطان، 40 عامًا، عامل، يقيمان قرية بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وإصابة شخصين آخرين بنزيف بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حال قيامهم بأعمال رفع مواد بناء بالطابق التاسع سقط بهم الونش لضعف جدار الحائط المثبت عليه الونش.

 

وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوينة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرَّحت جهات التحقيق بدفن جثتي العاملين المتوفيين، حيث تم تسليم جثتيهما لذويهما وجرى دفنهما بمسقط رأسهما.

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