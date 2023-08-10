تقارير: تكشف موقف بيرسى تاو من العودة إلى صن داونز

بيرسى تاو، كشفت صحيفة “كيك أوف” الجنوب إفريقية عن حقيقة عودة بيرسي تاو الأهلي، إلى فريقه السابق صن داونز وذلك بعد حضوره مباراة صن داونز أمام كايزر تشيفز التى أقيمت أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة الجنوب أفريقية أن تاو تواجد في مباراة صن داونز وكايزر تشيفز بالأمس، بسبب قضاء إجازته الصيفية في جنوب إفريقيا حاليا.

وأشارت على أن تاو في إجازة فقط بعد انتهاء الموسم الكروي في مصر.

وذكرت" وحود تاو لا يعني أنه سيوقع مع صن داونز، حيث أن مدربه السويسري مارسيل كولر يثق فيه ويتمسك باستمراره بشكل كبير مع الأهلى”.

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واختتمت الصحيفة الجنوب أفريقية تقريرها “وكيل تاو يتواجد حاليا في القاهرة للتفاوض مع الأهلي على تجديد عقده لفترة أخرى".

قالت مصادر إن الأهلي بدأ تحركاته من أجل تمديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.



أضافت أن هناك رغبة داخل الأهلي لتمديد عقد بيرسي تاو خاصة بعد أن أصبح أحد أهم عناصر الفريق الأساسية.



وأوضحت أن بيرسي تاو يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم ومن ثم يسعي الأهلي لتمديد عقد اللاعب وربطه بعقد جديد من أجل الحفاظ علي حقوقه أيضا في الحصول على مقابل مالي ضخم حال بيعه الموسم القادم.

غياب خالد عبد الفتاح عن معسكر الأهلى للموسم الجديد

من ناحية أخرى تأكد غياب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن معسكر الفريق المنتظر في النمسا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجاءت إصابة اللاعب في الترقوة مؤخرا أمام المصري البورسعيدي وخضوع اللاعب لجراحة عاجلة لتبعده عن معسكر النمسا الذي ينطلق يوم 28 أغسطس الجاري.

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة رحيل عمرو السولية لاعب الأهلي عن الفريق في انتقالات الصيف الحالية.

وقال: لم نتلق أي عروض احترافية للاعب وتحديدا من أندية الدوري الاماراتي كما تردد.

اضاف: عمرو السولية مستمر في صفوف الفريق الموسم القادم ولا توجد عروض احترافية لرحيله كما تردد.

استقر أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تعديل رقم قميصه في الموسم الجديد ليكون رقم ٨ الذي كان يرتديه حمدي فتحي الذي رحل إلي الوكرة القطري في ميركاتو الصيف الجاري.

وعلمت فيتو ان أكرم توفيق طلب تعديل رقم قميصه والحصول على قميص حمدي فتحي.

كما اقترب التونسي علي معلول لاعب الأهلي من معادلة رقم الإنجولي جيلبرتو مع القلعة الحمراء وذلك خلال الموسم المقبل.

ويمتلك الأنجولي رقما مميزا في تاريخ القلعة الحمراء في القرن الحالي، حيث يعتبر المحترف الوحيد الذي شارك رفقة المارد الأحمر في 8 مواسم من فترة 2002_2010، وفي حال شارك علي معلول في مباراة وحيدة في هذا الموسم المقادم يعادل رقم جيلبرتو.

ويقضي اللاعب إجازته بدولته تونس بعدما حصل مع باقي فريقه على إجازة رسمية من المدير الفني مارسيل كولر على أن يعود الفريق للتجمع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وظهرت العديد من الأقاويل عن إمكانية تجديد النادي الأهلي لعقد لاعبه علي معلول لمدة موسم إضافي حيث ينتهي تعاقده مع المارد الأحمر في يونيو 2024

الأهلى يوافق على إعارة عمار حمدى إلى سيراميكا

وأبدى مسؤولو النادى الأهلى موافقتهم على إعارة عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلمت فيتو أن سيراميكا كليوباترا طلبت استعارة عمار حمدى من النادى الأهلى لمدة موسم واحد فقط وهو ما وافق عليه مسؤولى القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حدوث جلسة بين عمار حمدى ومسئولى سيراميكا كليوباترا للاتفاق على الراتب الذي سوف يحصل عليه خلال منافسات الموسم القادم.