أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

أحمد فتوح، لا تزال أزمة لاعب الزمالك أحمد فتوح تلقي بظلالها على جماهير الزمالك والأهلي، وخاصة أن أحمد فتوح لم يحسم موقفه من التجديد لنادي الزمالك حتى الآن، وينتظر الحصول على 8 ملايين جنيه مستحقات متأخرة قبل مفاوضات التجديد.

أزمة أحمد فتوح تثير تكهنات جماهير الكرة

أزمة أحمد فتوح أثارت تكهنات العديد من جماهير الكرة المصرية، خاصة بعد التأكيدات التي جاءت من قبل الإعلامي إسلام صادق، بأن أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك تلقى عرضًا مغريا من مسئول بارز من النادي الأهلي للتعاقد معه بشكل رسمي، عقب نهاية عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024.

Advertisements

أزمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، فيتو

وأثارت أزمة لاعب الزمالك أحمد فتوح جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وشبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أزمة أحمد فتوح بأزمة إمام عاشور قبل انضمامه للأهلي.

في البداية قال إسلام صادق، في تصريحات تليفزيونية، إن "أحمد فتوح تلقى عرضًا من الأهلي مقابل 25 مليون جنيه في الموسم عن طريق عضو مجلس إدارة بارز من رجال الأعمال بالقلعة الحمراء".

جلسات الزمالك والأهلي مع فتوح

في المقابل عقد مسئولي نادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح، لكن لم يصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وأكد فتوح أن تجديد عقده للزمالك يكون بعد دفع الزمالك لباقي مستحقاته.

أزمة اللاعب أحمد فتوح تثير التكهنات، فيتو

وعلق تامر مرزوق أهلاوي على أزمة أحمد فتوح فقال: "أهلا وسهلا يا فتوح.. من مصادر داخل النادي الأهلي حصريا بدء المفاوضات مع اللاعب أحمد فتوح ومن المقرر أن يكون هناك إجراءات فسخ التعاقد مع نادي الزمالك الأهلي لن يبرم الصفقه بشكل رسمي إلا بعد انتهاء إجراءات الفسخ القانونية الصحيحة".



أما البكري ياسر هباسا فاستعان بحديث مرتضى منصور عن أزمة أحمد فتوح فقال: "مرتضى منصور قال: أحمد فتوح كان قاعد مع أمير مرتضى في شقته وتم الاتفاق مع فتوح علي كل شيء وسوف يتم الإعلان عن تجديد عقده قريبا".

فيما تكهن الديب بسبب أزمة أحمد فتوح فقال: "بعد أن تحرك لفسخ عقده مع الزمالك.. إمام عاشور هو السر وراء إقناع أحمد فتوح بالرحيل هذا الصيف والبحث عن طريقة لفسخ عقده.. نجم الأهلي الجديد حفز فتوح على استغلال التخبط داخل الزمالك لإنهاء تعاقده ومزاملته في القلعة الحمراء".

أزمة أحمد فتوح وفسخ عقده مع الزمالك

وقال أحمد راشد: "لو الزمالك قدر يجدد لفتوح هيعتبروا أنهم قدروا يقنعوا لاعب من الزمالك أنه يفضل معاهم هيعتبروه انتصار مع أن الأهلاوية لو فتوح جه الأهلي هيعتبروا ده شيء عادي والله الفرق كبير".



وعلق طارق رزق فقال: "نقلا عن الناقد عبد الحكيم أبو علم عبر قناته على اليوتيوب.. "فتوح يطلب فسخ عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة.. أحمد فتوح تواصل مع وكيله لمعرفة إجراءات فسخ عقده مع الزمالك.. اللاعب له مستحقات متأخرة لدى نادي الزمالك تتخطى 8 ملايين جنيه ويحق له فسخ عقده.. وكيل اللاعب يدرس توجيه إنذار لنادي الزمالك بسبب مستحقات فتوح المتأخرة وحال عدم الرد خلال 21 يوما يقوم بفسخ عقده كما يفكر في الحل الثاني وهو بدء إجراءات فسخ العقد مباشرة".

ورد أحمد الحمادي على أزمة أحمد فتوح مع الزمالك فقال: “كل ده ضغط من أحمد فتوح علشان يتراضى في الزمالك باستخدام ورقة الأهلي. نفس الورقه إللي بيستعملها أي لاعب عاوز يستمر في الزمالك بس عاوز يعدل عقده”.



وعلق محمود حسن قائلًا: "أحمد فتوح موضوعه سيكون نسخة طبق الأصل من أشرف بن شرقي ولن يستطيع الأهلي التعاقد معه".



أما وائل أحمد فقال: "الحديث عن فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك بداعي عدم حصوله على مستحقاته أمر غير صحيح. فتوح اتفق مع الزمالك على تجديد عقده ولكنه ينتظر تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بحصوله على مستحقاته القديمة وبعد ذلك يوقع على العقد الجديد مع الزمالك".

وعن أزمة أحمد فتوح قالت يارا: "فتوح لم يطلب فسخ عقده زي ما تردد، أحمد فتوح قال لإدارة الزمالك أنه مستعد يوقع بكرة الصبح بدون شروط بس أدوني مستحقاتي القديمة وهي 8 مليون جنيه وأنا أجدد تاني يوم معنديش مشكلة".

صفقة أحمد فتوح للاهلي أم الزمالك

وعلق عزوز الأهلي فقال: "باذن الله الكلام على صفقة أحمد فتوح للأهلي يكون صحيح والله ده مكانه الأهلي.. يا رب في الشهر ده أحمد فتوح للأهلي ومبابي لريال مدريد".



بينما قال أحمد شمس الدين: " الكلام الصدق: مرتضى اتفق مع رجل أعمال علشان يعطى فتوح متأخرات عقده والتجديد، ولكن فتوح ما زال بالساحل ورفض الجلوس معهم إلى الآن..".

أحمد فتوح وشيكابالا، فيتو



وردت منال محمد فقالت: "شوبير يطمئن جماهير الزمالك بشأن موقف أحمد فتوح: اللاعب مفسخش تعاقده مع الزمالك وقال مستعد أجدد الصبح لكن هاتوا فلوسي القديمة الأول ليا 8 مليون جنيه".



أما محمد عناني فقال: "احمد فتوح مكمل مع الزمالك ولا اية عايزين نعرف بس اصل ف اشاعات طالعة بتقول انة فسخ عقدة".



وعن سبب أزمة أحمد فتوح قال كمال سيد: " فتوح يطلب فسخ عقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة".. أحمد فتوح تواصل مع وكيله لمعرفة إجراءات فسخ عقده مع الزمالك.. اللاعب له مستحقات متأخرة لدى نادي الزمالك تتخطى 8 ملايين جنيه ويحق له فسخ عقده.. وكيل اللاعب يدرس توجيه إنذار لنادي الزمالك بسبب أحمد فتوح".



وعلق حازم توفيق فقال: "مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع أحمد فتوح في السعودية من أجل تجديد تعاقده، واللاعب أبدى استعداده للإستمرار لكن بعد تنفيذ ٣ مطالب، الأول حصوله على مستحقاته المتأخرة، والثاني حصوله على مقدم تعاقده، والثالث حصوله على نفس راتب اللاعبين الكبار في الفريق".



أما على خلاف فعلق على أزمة أحمد فتوح قائلًا: "الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع أحمد فتوح لتمديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم.. تم التوصل لصيغة إتفاق بشأن المقابل المادي وبنود التعاقد.. أحمد فتوح سيكون ضمن لاعبي الفئة الأولى بنادي الزمالك.. اللاعب ينتظر حصوله على مقدم تعاقده خلال الفترة المقبلة للتوقيع بشكل رسمي.. الاتجاه داخل إدارة الزمالك حاليًا هو حل ازمات القيد بشكل نهائي على أن يتم توفير مقدم تعاقد اللاعب والتجديد له قبل التحرك لضم صفقات جديدة.. أكدت من شهرين وبأكد تاني على مسؤوليتي.. أحمد فتوح زملكاوي".