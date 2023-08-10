الخميس 10 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار حبس أفراد خلية إخوانية بالقليوبية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى باستمرار حبس أفراد خلية إخوانية ٤٥ يوما حبسا مطلقا وفقا لقانون حظر الكيانات الإرهابية.


كان المتهمون وعددهم ٨ أفراد يتزعمهم نجل شقيق قيادى إخوانى يدعى " ع ع " قد قامت بالتواصل عبر مواقع الإنترنت وترويج شائعات كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وقيامهم بتجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث تلك الأخبار على العديد من المواقع والمحافظات.

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وفى ضربة أمنية للأمن الوطني تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الأمن العام من رصد وتتبع أفراد التشكيل بالتعاون مع مباحث الإنترنت وأمكن تحديد أماكن وسائل البث.
 

وتم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية قاربت ٣ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه وسيارتين وعدد من أجهزة اللاب توب وأجهزة للاتصال عبر القمر الصناعي مستخدمًا فيها شرائح خطوط أجنبية لبث تلك المعلومات والأخبار المزيفة داخليا وخارجيا.


كما تبين من الفحص قيامهم بتصوير مقاطع مفبركة لأحداث ووقائع غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام وأحداث الذعر بين المواطنين ورصدهم لعدة مواقع خاصة بمؤسسات الدولة بهدف القيام بأعمال عدائية ضدها كما تبين تلقيهم بعض التكليفات من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج.


وتم ضبط بندقيتين آليتين وطبنجتين وكمية من الذخائر وقيامهم بإنشاء العديد من المواقع المستعارة بأسماء مزيفة لجهات حكومية وشخصيات عامة بهدف إثارة الرأي العام وبث الأخبار المغلوطة على نطاق واسع لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وأمرت المحكمة بحبسهم حبسا مطلقا ٤٥ يوما وفقا ما تقدم والتحفظ على المضبوطات.

 

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