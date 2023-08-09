الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لتبادل الأنشطة الثقافية والصناعية

محافظ القليوبية وسفير،
محافظ القليوبية وسفير، اذربيجان، فيتو

إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الدكتورالخان بولوخوف سفير دولة أذربيجان بمصر، وذلك في إطار العلاقات المصرية الأذربيجانية والتآخي بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون الأذربيجاية.

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 وجاء ذلك في زيارة ودية بديوان عام المحافظة ناقش الطرفان خلالها توطيد العلاقات وتبادل الأنشطة الثقافية والإقتصادية والصناعية بين البلدين. 

وياتي ذلك في ظل إهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأذرية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة وسفارة اذربيجان وذلك فى اطار اتفاقية التاخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية لاسيما جهود السفير، مؤكدا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة، كما أن هناك إهتمام كبير بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية لتكون جاهزة في أي وقت لاستقبال الزائرين، وتحرص المحافظة على المشاركة في جميع آحتفالات السفارة الأذربيجانية سواء في المحافظة أو خارجها كما تهتم المحافظة بتطوير مدرسة مهربان عليفيا بالعبور وتدرس تعليم اللغة الآذرية بها وقد أبدي السيد السفير استعداده لدراسة عمل رحلات لبعض الطلاب والمدرسين لزيارة دولة أذربيجان للتعريف بالمعالم السياحية كجانب من تبادل الأنشطة الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأكد سفير أذربيجان سعادته بحسن إستقباله والوفد المرافق له على أرض القليوبية بديوان عام المحافظة، مقدما للسيد المحافظ الدعوة لزيارة دولة أذربيجان في زيارة رسمية مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية خاصة في قطاع الطرق وإنشاء شبكة طرق قومية لتسهيل حركة المواصلات.

واشار الى أن العلاقات بين دولة مصر ودولة أذربيجان علاقات تاريخيه تمتد إلى 1994 منذ أن بدأ الزعيم الراحل حيدر علييف يجوب البلاد لتوطيد العلاقات، حيث بدأ بمصر وتم التآخي بين العديد من محافظات أذربيجان ومصر، حيث تم التآخي بين محافظتي أبشرون والقليوبية منذ عام ٢٠٠٧ م.

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