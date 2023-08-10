تفاصيل اتفاق الزمالك مع أحمد فتوح لتجديد تعاقده

تواصل مسئولو نادي الزمالك وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء لاتفاق مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتجديد تعاقده.

وعقد أمير مرتضى منصور رئيس قطاعات الكرة بالنادي جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية واتفاق الثنائي على منح اللاعب مستحقاته القديمة لدى الزمالك وأن يكون من اللاعبين أصحاب الفئة الأولى.

ومن المقرر أن يكون هناك جلسة قريبا بين اللاعب وأمير مرتضى للاتفاق على كافة التفاصيل النهائية لتجديد تعاقده.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن تلقي خطابا خلال الساعات الماضية من هيئة استاد القاهرة الدولي يخطر فيه مسئولي الزمالك بموافقته على جدولة مديونياته.

ويحق لاستاد القاهرة الحصول على 4 ملايين و500 ألف جنيه مديونيات علي نادي الزمالك ووافق على تقسيط هذه المبالغ لصالح القلعة البيضاء.

ويرسل مسئولو نادي الزمالك، اليوم الخميس الغرامة الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن أشيمبونج وإبراهيما نداي.

ويرسل الزمالك اليوم 7 آلاف دولار الخاصة بغرامة إبراهيما نداي و270 ألف دولار لشيمبونج من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

وتحدث مرتضى منصور،عن آخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر يوتيوب: “هناك إشاعات أن أحمد فتوح رفض تجديد العقد وطلب 25 مليونًا في السنة وهذا لم يحدث و"خال" فتوح موجود ممكن تسألوه".

وأضاف مرتضى منصور: "أقسم بالله فيريرا هو من اختار سامسون أكينيولا وأختار الصفقات كلها بخلاف عمرو السيسي ومصطفى شلبي، وسامسون لاعيب جامد وهتشوفوا.

وأضاف: "أمير وأحمد هيدوروا على عمولة، دول أقسم بالله أغنى مني شخصيًّا".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي نسعى لتدبير مستحقات اللاعبين المتأخرة في كافة الألعاب الرياضية وليست كرة القدم فقط وسيتم حل هذا الأمر".

وتابع: "نحاول تدبير مبلغ مالي لحل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري".

وأردف:" البنوك لم توافق على تحويل غرامة أشيمبونج، لا أعرف السبب لكننا سنحاول إيجاد حل لهذه الأزمة غدا".

وأتم حديثه:" مستحقات أوسوريو سيحصل عليها كاش لأن هناك أزمة في تحويلها له مباشرة وأنا وعدته بوصول مستحقاته كاملة خلال أيام.

شيكابالا ومرتضى منصور

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

وخرج مرتضى منصور مهاجمًا شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررًا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيًا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه.

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أول رد من شيكابالا على هجوم مرتضى منصور

ونشر شيكابالا بيانًا رسميًّا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك جاء كالتالي: "جماهير نادي الزمالك العظيمة، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، ولكن أتحدث باعتباري واحدًا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم، ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك

ولذلك كان يجب الرد على بعض النقاط وهذا ليس كل شيء.

* رئيس النادي السابق يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟! وأنا هنا لن أذيع سرًّا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبًا وقالبًا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسؤولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة حفاظا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

* بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة عام ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ آلاف فقط كان يجب تسديدها في مواعيدها طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، ولكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

وفي ذلك الوقت إذا كان تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ آلاف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشًا ما يعادل ثلاثة ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونًا.

وللعلم، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تمامًا طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!! لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت بدون أموال، وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروفا أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

هذا ردا على كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي.

أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح. وللحديث بقية".

هجوم مرتضى منصور على شيكابالا

وقال مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أن هناك أخبارًا متداولة بأن شيكابالا قائد الزمالك رفض حضور اجتماعي مع الفريق قبل السفر للسعودية للمشاركة في البطولة العربية.

وتابع مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على يوتيوب: “في كلام إن شيكابالا “متخانق” معايا وما رضيش يحضر اجتماعي مع لعيبة الزمالك قبل السفر للسعودية عشان مستحقات اللاعيبة المتأخرة”.

وأضاف: "لو شيكابالا عمل كدا فعلًا فدا يسيء لشيكابالا، لأن احنا حاليًّا بندور على فلوس عشان ندفع الغرامة بتاعته لسبورتينج لشبونة.

وتابع: “شيكابالا ما قالش إنه غاب عن الاجتماع عشان كده بل اعتذر عن عدم حضور الاجتماع وقال ابني عيان”.

وأضاف: "يا شيكابالا ما تتكلم مع ممدوح عباس اللي أنت بتحبه جدًّا واداك 300 ألف جنيه بعد الدوري اللي فات.

وقال: "أنا أعرف إن اللي بيحب النادي ما يتمردش ويلم اللعيبة وما ينزلش التمرين وعبد الواحد السيد موجود".

وتابع: “كان تحذيري واضح وقُلت اللي مش هينزل التمرين الساعة 4 النادي مش عايزه، الكابتن بيبقى الكبير وخليك في نظرنا كبير”.

وأضاف: “اللاعبين لهم مستحقات بالفعل لكن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي اللي مش أولاد النادي مستحملين وأنت تروح تسرب أخبار بعدم حضورك الاجتماع، كدا أنت بتسيء لنفسك لأنك كابتن الفريق”.

وأضاف: “احنا لم نفرض على شيكابالا الاعتزال وشخص واحد فقط من يفرض الاعتزال على شيكابالا وهو المدير الفني”.

وتابع مرتضى منصور موجها رسالته لشيكابالا: "أنا لو ليَّ مزاج ما ألعبش شيكابالا هقول للمدير الفني ما تلاعبوش لكني لن أفعل ذلك لأن المدير الفني محترم وأنت لاعب موهوب".

وأضاف: “ما تضيعش موهبتك وما تزعلش الناس منك بسبب الكلام دا”.

وتابع: "أنا تركت رئاسة نادي الزمالك بسببك و24 ساعة مش بنام عشان ممدوح عباس "صاحبك" يفك الحجز وندفع مستحقات اللاعبين المتأخرة وندفع غرامة سبورتنج لشبونة اللي هي بسببك".

وأضاف: "أنت يا شيكابالا المفروض كبير وشايفينك كبير وكابتن، أمال زيزو وفتوح فاكهة الزمالك يعملوا إيه والجزيري والمثلوثي والناس كلها متحملة وأنت تيجي تسرب إنك محضرتش الاجتماع عشان مستحقات اللاعيبة".