القوائم النهائية لمرشحي انتخابات الأطباء بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية المقررة في 13 أكتوبر المقبل القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات على مقعد نقيب أطباء القليوبية ومقعدين لعضوية مجلس النقابة أكثر من 15 سنة ومقعدين لعضوية النقابة أقل من 15 سنة.



أوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة وأمين الصندوق أن عدد المرشحين النهائي بلغ 4 مرشحين لمقعد النقيب بعد تنازل أحد المرشحين و9 مرشحين على مقعدي العضوية أكثر من 15 سنة و6 مرشحين على مقعدي النقابة للعضوية لأقل من 15سنة.



أشار رئيس لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء بالقليوبية إن أسماء المرشحين بالقوائم النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية كالتالي:

مرشحي مقعد نقيب القليوبية وهم الأطباء:

- حمدى الجزار

- عبد اللطيف البلشى

-علاء جودة

- محمد غریب



المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة وهم الأطباء:

- أحمد العيوطي

- أحمد سعيد عثمان

- السيد عبد الستار

- رجب فتوح هريدى

- عماد تبع

-فوزى عبد الله

- محمد عجلان

- محمد کمال

-مصطفى العزب

الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة وهم الأطباء:

-إبراهيم الغريب

- أسماء بيان

- أميرة الجمال

- فاتن سلامة

- هشام سعید محمد

- يسرى زكريا.

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