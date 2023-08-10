الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

القوائم النهائية لمرشحي انتخابات الأطباء بالقليوبية

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية المقررة في 13 أكتوبر المقبل القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات على مقعد نقيب أطباء القليوبية ومقعدين لعضوية مجلس النقابة أكثر من 15 سنة ومقعدين لعضوية النقابة أقل من 15 سنة. 

رئيس تجارية القليوبية: تأسيس الشركات إليكترونيا يجذب مستثمرين جدد

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان لتبادل الأنشطة الثقافية والصناعية


أوضح الدكتور أحمد أنور كمال رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة وأمين الصندوق أن عدد المرشحين النهائي بلغ 4 مرشحين لمقعد النقيب بعد تنازل أحد المرشحين و9 مرشحين على مقعدي العضوية أكثر من 15 سنة و6 مرشحين على مقعدي النقابة للعضوية لأقل من 15سنة. 
 

أشار رئيس لجنة الانتخابات بنقابة الأطباء بالقليوبية إن أسماء المرشحين بالقوائم النهائية لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية كالتالي: 
مرشحي مقعد نقيب القليوبية وهم الأطباء: 
- حمدى الجزار
- عبد اللطيف البلشى
-علاء جودة
- محمد غریب 
 

المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة وهم الأطباء: 
- أحمد العيوطي
- أحمد سعيد عثمان
- السيد عبد الستار
- رجب فتوح هريدى
- عماد تبع
-فوزى عبد الله
- محمد عجلان
- محمد کمال
-مصطفى العزب
الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة وهم الأطباء: 
-إبراهيم الغريب
- أسماء بيان
- أميرة الجمال
- فاتن سلامة
- هشام سعید محمد
- يسرى زكريا.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي محافظ القليوبية القليوبية

مواد متعلقة

وقف رحلات البالون الطائر بسبب سرعة الرياح بالأقصر

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

الكشف عن الكرة الرسمية لكأس آسيا

رئيس تجارية القليوبية: تأسيس الشركات إليكترونيا يجذب مستثمرين جدد

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تعرف على أجر الفنان عمرو دياب بحفل بالساحل الشمالي

13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

المزيد

خدمات

المزيد

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية